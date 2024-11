Diese Simpsons-Episode ist so schlecht, dass selbst der Schöpfer der Serie sie am liebsten vergessen wollte: "Uns wurde klar, dass es ein schrecklicher Fehler war"

"Rektor Skinner" hat es in dieser Folge nicht einfach.

Die Simpsons gehören schon seit vielen Jahren fest ins Fernsehprogramm und haben sich eng in unserer Popkultur verankert. Die Serie hat mittlerweile über 700 Folgen in 36 Staffeln – da dürfte es also kein Wunder sein, dass nicht alle Episoden absolute Meisterwerke sind. Ganz im Gegenteil: Eine Folge missfällt den Schöpfer*innen der Serie sowie dem Publikum besonders stark – bis heute.

Alles Schwindel: die Episode, die viele am liebsten vergessen möchte

Das passiert in der Folge: Erinnert ihr euch zufällig noch an die 2. Folge der 9. Staffel? Falls nicht, fassen wir zusammen, was in der Folge mit dem Titel "Alles Schwindel" passiert:

In “Alles Schwindel“ kommt heraus, dass der Schulrektor Seymour Skinner gar nicht er selbst ist, sondern lediglich von einem Betrüger namens Armin Tamzarian nachgeahmt wird. Tamzarian ist dabei dem echten Skinner im Krieg begegnet und hat sich sogar mit ihm angefreundet. Es war auch zu dieser Zeit, in der Tamzarian von Skinners Traum, Schulrektor zu werden, erfahren hat.

Als der echte Skinner für verschwunden und sogar tot erklärt wird, kommt eines zum anderen und Tamzarian übernimmt Skinners Platz. Als der Schwindel auffliegt, wird Tamzarian aus Springfield verbannt und kehrt in seine Heimatstadt zurück, damit der echte Skinner wieder seinen alten Platz einnehmen kann.

Die Bewohner*innen von Springfield – darunter insbesondere Skinners Mutter – bemerken jedoch, dass sie den echten Skinner nicht mögen und vermissen das Imitat. Daraufhin verbannen sie den echten Skinner in einer spektakulären Szene wieder von der Stadt, damit Tamzarian erneut die Rolle vom Schulrektor Skinner einnehmen kann. Der Richter Roy Snyder erklärt offiziell, dass Tamzarian künftig nur noch als Seymour Skinner angesprochen werden solle.

Das ist der echte Kriegsveteran Seymour Skinner.

So reagieren die Schöpfer*innen

Auch Serien-Schöpfer Matt Groening mag die Folge nicht, weswegen er sie in einer DVD-Box zu einer seiner ungeliebtesten Folgen "wählte". In einem Interview mit dem Magazin Rolling Stone beschrieb er die Episode sogar als "Fehler".

Das ist aber Nichts im Vergleich zur Reaktion von Skinners (also eigentlich Tamzarians) englischsprachigen Synchronsprecher, Harry Shearer. Der äußerte sich in einem Interview aus dem Jahr 2001 wie folgt dazu:

"Das ist so falsch. Man nimmt etwas, in das das Publikum acht oder neun Jahre lang Zeit investiert hat und schmeißt es ohne guten Grund in den Mülleimer – alles für eine Geschichte, die wir schon zuvor mit anderen Charakteren erzählt haben. Es ist so willkürlich und grundlos und respektlos gegenüber dem Publikum."

Einige Jahre später fügte Shearer hinzu, dass die Writer nicht mehr über die Folge reden würden, weil sie ihren "schrecklichen" Fehler eingesehen hätten. Lustigerweise hinderte das dennoch niemanden daran, in der Folge "Häuptling Knock-A-Homer" eine kleine Anspielung an Skinners wahre Identität einzubauen, indem Lisa ihn als Rektor Tamzarian anspricht.

Auch Fans der Serie gefällt die Folge nicht

Nach der Veröffentlichung der Folge sollen sich viele Personen beim Fernsehsender Fox per Post darüber beschwert haben. Auch heute finden sich noch unterschiedliche Videos und Beiträge im Internet, die die Folge nicht nur stark kritisieren, sondern auch als den Wendepunkt ansehen, in dem die Serie begonnen hat, an Qualität abzunehmen.

Die Kritik gilt dabei weniger der Folge selbst als ihrem Twist, der abgesehen von wenigen Ausnahmen auch nicht mehr weiter aufgegriffen wurde.

An der Stelle sind wir gespannt auf die Meinung der GamePro-Community: Welche Simpsons-Folge hat euch überhaupt nicht gefallen?