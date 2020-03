Diese Woche bei MAX: Bleiben Sie ruhig, dies ist eine Übung!

Weil MAX als Kanal noch gar nicht so alt ist, werdet ihr immer wieder erleben, dass wir Dinge ausprobieren oder unser Programm ändern. Sei es weil ein großes Spiel durchgespielt ist, ein spannendes neues erscheint oder eben, weil wir testen wollen, wie sich bestimmte Veränderungen insgesamt auswirken. Herzlich willkommen deshalb, in einer neuen Wochen mit MAX, einer Testwoche, in der unser Programm immer erst ab 19 Uhr anläuft.

Und weil es keine Regel ohne Ausnahme gibt, geht's am Montag direkt mal schon um 18 Uhr los, wenn sich Plus-Chef Micha und Hobbygeneral Alex mit Panzer Corps 2 in die rundenbasierten Schlachten des Zweiten Weltkriegs stürzen und live zeigen, ob der lang erwartete Nachfolger all das wieder mitbringt, was den ersten Teil unter Strategen zur Legende hat werden lassen.

Sobald diese Klassikeranomalie aus dem Weg ist, geht's aber wirklich los! Für euch heißt das, dass ihr neben dem Plus-Stream zu Panzer Corps jeden Tag eine große Show zu sehen bekommt: Die Jules & Heider-Show am Montag, Magic Nights am Dienstag, Jules' Feierabendzocken am Mittwoch und Freitag und Cosplosion mit Tony & Tasha am Donnerstag. Wir sehen uns im Stream!

MAX - Monsters & Explosions auf Twitch

Und keine Sorge, wir drehen die freie Zeit über nicht nur Däumchen (höchstens ein bisschen!), sondern arbeiten daran, die Shows noch cooler und reibungsloser zu gestalten, an unseren Kameras zu drehen und uns darüber hinaus komplett neue Sendungen auszudenken, in denen ihr unser MAX-Team zocken, würfeln und vermutlich auch etwas leiden seht.

Diese Woche bei MAX

Montag, 9. März

Ab 18 Uhr - Panzer Corps 2 mit Micha & dem Hobbygeneral

Ab 19 Uhr - Die Jules & Heider-Show

Dienstag, 10. März

Ab 19 Uhr - Magic Nights #63 mit Maurice, Marco, Jakob & Jochen

Mittwoch, 11. März

Ab 19 Uhr - Feierabendzocken mit Julius

Donnerstag, 12. März

Ab 19 Uhr - Cosplosion mit Tony, Tasha & Borderlands

Freitag, 13. März

Ab 19 Uhr - Feierabendzocken mit Julius