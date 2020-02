Diese Woche bei MAX: Die Zeit der Menschen ist vorbei…

Was kann aus einer Woche werden, in der weder Maurice noch Tony in unserem Programm auftauchen, fragt ihr euch. Und wir antworten: Alles! Denn auch diese Woche haben wir coole Gäste, interessante Shows und eine komplette Wagenladung Salz für euch vorbereitet!

Von der Jules & Heider-Show am Montag über die Intrigen bei Magic Nights am Dienstag, die süßen Tode in Niedlich oder Tödlich am Mittwoch bis retroMAX am Freitag - aber da fehlt doch was. Cakexplosion! Weil sich Tony verkleidet unter den Sterblichen herumtreibt, verschieben wir ihre Show auf den Sonntag, wir treffen euch also am Wochenende alle in Jogging-Hosen auf der Couch!

Was wir stattdessen am Donnerstag machen, wissen wir auch noch nicht ganz genau, uns fällt aber unter Garantie etwas ein, mit dem sich ein prima Abend vor Twitch verbringen lässt. Zur Not halten wir Büttenreden mit Textbausteinen aus Age of Empires 2! Wir sehen uns im Stream!

MAX - Monsters & Explosions auf Twitch

Diese Woche bei MAX

Montag, 17. Februar

Ab 16 Uhr - Daily Chat mit Jules

Ab 17 Uhr - Steam Roulette mit Jules

Ab 18 Uhr - Photoshop Chris

Ab 19 Uhr - Die Jules & Heider-Show

Dienstag, 18. Februar

Ab 16 Uhr - Daily Chat mit Natascha

Ab 17 Uhr - Der Hobbygeneral mit Kards, dem Sammelkartenspiel zum 2. Weltkrieg

Ab 19 Uhr - Magic Nights #60 mit Marco, Stefan, Leya & Jochen

Mittwoch, 19. Februar

Ab 16 Uhr - Daily Chat

Ab 17 Uhr - Niedlich oder Tödlich mit Ann-Kathrin & Tobi

Ab 19 Uhr - Der Feierabend mit Jules

Donnerstag, 20. Februar

Ab 16 Uhr - Daily Chat

Freitag, 21. Februar

Ab 16 Uhr - Daily Chat

Ab 17 Uhr - retroMAX mit Michi

Ab 19 Uhr - Der Feierabend mit Jules

Sonntag, 23. Februar

Ab 19 Uhr - Cakexplosion