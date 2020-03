Diese Woche bei MAX: Doppelter Abschied und ein wackliger Versuch

Machen wir es kurz: Diese MAX-Woche wird für einige von euch und auch für uns eine traurige, denn wir müssen uns von zwei Shows verabschieden. Am Montagabend lief die letzte Folge der Jules & Heider-Show und am Freitag werdet ihr die letzte Folge von Cakexplosion zu sehen bekommen - das Cosplosion-Finale folgt dann nächste Woche. Wenn ihr unseren Info-Stream am Dienstag mit angeschaut habt, wisst ihr, dass wir gerade - danke, Corona - kein Budget für viele freie Mitarbeiter haben und das trifft leider auch den Heider und Tony.

Dafür probieren wir auch neue Dinge aus! Am Dienstag haben wir zum ersten Mal eine virtuelle Commander-Runde mit dem Tabletop-Simulator gespielt, am Donnerstag wirft sich Jules extra lang für euch mit DOOM Eternal in die Höllenschlacht. Außerdem reagieren wir wie immer auf alles, was aktuell auf uns einprasselt und interessant genug für einen schnellen Stream ist. Bleibt also dran, unser Programm wird euch auch in den nächsten zwei Wochen gut unterhalten! Wir sehen uns im Stream!

MAX - Monsters & Explosions auf Twitch

Diese Woche bei MAX

Montag, 16. März

Ab 19 Uhr - Die (vorerst) letzte Folge der Jules & Heider-Show

Dienstag, 17. März

Ab 18 Uhr - Info-Stream: Was bedeutet Corona für Webedia und die Branche

Ab 19 Uhr - Magic Nights #63 mit Maurice, Marco, Jakob & Jochen

Mittwoch, 18. März

Ab 17 Uhr - Die ersten Live-Reaktionen zur PS5

Ab 19 Uhr - retroMAX mit Michi

Donnerstag, 19. März

Ab 12 Uhr - DOOM Eternal im Höllenmarathon mit Jules

Freitag, 20. März

Ab 19 Uhr - Die letzte reguläre Folge von Cakexplosion mit Tony & Jochen