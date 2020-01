Diese Woche bei MAX: Frohes Neues, wir sind wieder da!

Stirb langsam, Herr der Ringe & Hobbit, Das letzte Einhorn, Kevin allein… irgendwo, Dinner for One: Wir haben alle Weihnachts- und Neujahrsrituale durch, sind vollgegessen und fröhlich und damit mehr als bereit, wieder zusammen mit euch loszulegen! Unsere Winterpause soll ja schließlich nicht ewig andauern.

Und auch wenn euch dank des Feiertages (Bayern, yeah!) der Montag fehlt, gibt's gleich wieder das volle Programm als wäre nichts gewesen und eine gewisse Streaming-Truppe wäre nicht für zwei Wochen in den Urlaub verschwunden. Egal ob ihr Magic Nights, Niedlich oder Tödlich, Cakexplosion oder die Jules & Heider-Show erwartet, ihr bekommt sie alle!

Außerdem stürzen sich Julius und seine Crew am Mittwoch und Freitag wieder in die Borderlands, um Handsome Jacks Casino auszurauben - an der Seite von Miss Moxxi und unserer Bande könnt ihr euch selbst ein Bild davon machen, was der erste große Story-DLC für Borderlands 3 draufhat. Wir sehen uns im Stream!

MAX - Monsters & Explosions auf Twitch

Diese Woche bei MAX

Dienstag, 7. Januar

Ab 16 Uhr - Daily Chat mit Jules

Ab 17 Uhr - Steam Roulette mit Jules

Ab 18 Uhr - CS: GO & Jonas' Solopremiere

Ab 19 Uhr - Magic Nights #55 mit Sandro, Bibi, Pete & Jochen

Mittwoch, 8. Januar

Ab 16 Uhr - Daily Chat mit Michi

Ab 17 Uhr - Niedlich oder Tödlich mit Ann-Kathrin, Tobi, Human: Fall Flat & Serial Cleaner

Ab 19 Uhr - Borderlands 3 & unser großer DLC-Casino-Heist

Donnerstag, 9. Januar

Ab 16 Uhr - Daily Chat mit Jochen

Ab 17 Uhr - Die Jules & Heider-Show

Ab 19 Uhr - Borderlands-Cosplosion #5 mit Tony & Tasha

Freitag, 10. Januar

Ab 16 Uhr - Daily Chat

Ab 17 Uhr - retroMAX mit Michi

Ab 19 Uhr - Borderlands 3 & unser großer DLC-Casino-Heist