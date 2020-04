Diese Woche bei MAX: Ostern gut überstanden, nun kommt die Endzeit

Ihr hattet genügend Zeit Sonne zu tanken und euch mit Ostersüßigkeiten vollzustopfen, also habt ihr sicher kein Problem damit, mit uns in verstrahlte Ödnis und erbarmungslose Clan-Streitigkeiten abzutauchen - diese Woche steht ganz im Zeichen von Fallout 76 und Sekiro!

Gemeinsam mit Bethesda streamen wir am Mittwoch und Freitag Fallout 76, genauer gesagt dessen neuesten DLC Wastelanders. Diejenigen von euch, die dem Spiel aufgrund fehlender Story-NPCs den Rücken gekehrt oder es gar nicht erst angeschaut haben, können sich also ein ausführliches Bild davon machen, wie nahe Fallout 76 inzwischen an seine Geschwister herankommt.

Sehr viel hoffnungsvoller als im radioaktiven Virginia wird's auch am Donnerstag nicht, wenn euch Natascha mitnimmt, um der Reise von Sekiro zu folgen. Ehre will bewahrt, ein Erbe gerettet und immer wieder ein neuer, härterer Gegner besiegt werden! Es gibt allerdings einen Lichtblick, denn Natascha wird im Stream auch den Sieger unseres Ostergewinnspiels bekanntgeben!

Dienstag und Mittwoch habt ihr noch Zeit, die versteckten Ostereier zu suchen und zu einem sinnvollen Lösungswort zusammenzusetzen! Wir sehen uns im Stream! Wenn ihr die Streams verpasst habt, könnt ihr die Wiederholungen unserer Streams auf Twitch nachholen.

MAX - Monsters & Explosions auf Twitch

Diese Woche bei MAX

Dienstag, 14. April

Ab 19 Uhr - Magic Nights #68 am Tabletop Simulator - Sponsored by Cardmarket

Mittwoch, 15. April

Ab 19 Uhr - Fallout 76: Wastelanders mit Jules & Roman - Sponsored by Bethesda

Donnerstag, 16. April

Ab 19 Uhr - Sekiro mit Natascha

Freitag, 17. April

Ab 19 Uhr - Fallout 76: Wastelanders mit Jules & Roman - Sponsored by Bethesda