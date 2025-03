Digimon macht mal wieder Pokémon nach: Neues Spiel soll TCG Pocket Konkurrenz machen

Die digitalen Monster bekommen ihr eigenes Kartenspiel für Handys, das auf den Namen Digimon Alysion hört.

Die Digimon Con 2025 ist offiziell vorbei und hatte einige Ankündigungen für Digimon-Fans parat. Neben einem neuen Anime soll es auch genug zu zocken geben, weswegen unter anderem ein brandneues Mobile-Game in den Startlöchern steht. Wir erzählen euch, was bisher über das Spiel mit dem Titel Digimon Alysion bekannt ist.

Neues Digimon-Mobile-Game mit Sammelkarten angekündigt

Eine der frischen Ankündigungen der diesjährigen Digimon Con ist das mobile Sammelkartenspiel Digimon Alysion. Im Trailer könnt ihr einen ersten Blick auf das Spiel werfen:

1:05 Konkurrenz für TCG Pocket? Trailer stellt mobiles Sammelkartenspiel Digimon Alysion vor

Tatsächlich ist abseits dieser ersten Ankündigung sowie den spärlichen Informationen auf der offiziellen Website noch wenig über das Spiel bekannt. Dazu zählt auch das noch unbekannte Veröffentlichungsdatum. Die einzige Information in dieser Richtung ist ein geschlossener Beta-Test, der irgendwann in Zukunft stattfinden soll.

Digimon TCG Pocket?

Unabhängig davon, wie lange sich das Spiel schon in Entwicklung befindet, ist das Timing der Ankündigung in Bezug auf den Konkurrenten Pokémon mal wieder köstlich. Seit bald einem halben Jahr floriert das mobile Sammelkartenspiel Pokémon TCG Pocket.

Bei Pokémon TCG Pocket handelt es sich ebenfalls um ein mobiles Sammelkartenspiel, das seinen Spieler*innen zwar täglich kostenlos zwei Booster-Packungen schenkt, durch In-Game-Käufe und einen Währungs-Dschungel aber auch sein Publikum zur Kasse locken möchte.

TCG Pocket ist eine veränderte Version des Pokémon TCGs. Seit 2020 hat Digimon sein eigenes physisches Sammelkartenspiel. Ob Alysion sich daran orientiert, stellt sich erst dann heraus, wenn Informationen über das Gameplay bekannt werden.

Zumindest in diesem Punkt scheint sich das Digimon-Spiel von TCG Pocket zu unterscheiden: Im Trailer sieht es so aus, als würden sich mehrere Digimon (sowie Digiritter) auf dem Spielfeld befinden. Das erinnert mehr an Spiele wie Hearthstone, in denen ihr euer Spielfeld aufbauen und mit den Handkarten lediglich unterstützen wollt.

Sowohl in TCG Pocket als auch beim physischen Pokémon-Sammelkartenspiel befindet sich jeweils nur ein einzelnes Taschenmonster im Mittelpunkt beziehungsweise in der aktiven Position des Spielfeldes.

Und jetzt seid ihr dran: Seid ihr auf Digimon Alysion gespannt oder bleibt ihr lieber bei Pokémon TCG Pocket? Oder sind Kartenspiele gar nicht euer Ding?