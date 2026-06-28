Digimon: Greymon ist womöglich durch einen Tippfehler entstanden und sollte ursprünglich anders heißen

Greymon ist hauptsächlich braun, blau und orange – aber nicht grau. (© Bandai / Toei Animation)

Greymon gehört zu den bekanntesten digitalen Monstern in der Welt von Digimon und das auch nicht ohne Grund. Es ist immerhin die Digivolution von Agumon und hat damals mit seiner Größe, gewaltigen Kraft und dem T-Rex-ähnlichen Aussehen schon viele Fans der Serie beeindruckt.



Mit der Farbe Grau, wie es sein Name impliziert, hat Greymon jedoch scheinbar gar nichts zu tun. Das ist womöglich einfach aus einem Tipp- oder Verständnisfehler in der Lokalisierung des Namens entstanden.

Von großartig zu grau: Der mögliche Tippfehler und ursprüngliche Name von Greymon

Greymon wird in der japanischen Originalfassung etwas anders geschrieben und ausgesprochen. Denn anstelle des unverkennbaren “Greymon” wird sein Name auf Japanisch グレイモン (ausgesprochen Gureimon) geschrieben.



Apropos: Greymon ist auch im neuen Digimon Story-Spiel: Time Stranger dabei. Wie gut das ist, erfahrt ihr im Video:

11:58 Digimon Story: Time Stranger - Da kann sich Pokémon noch eine Scheibe von abschneiden

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Mit “Gurei” könnte also wirklich das englische Wort für die Farbe Grau gemeint sein, da es grob der japanischen Aussprache entspricht. Es gibt jedoch noch eine weitere und nachvollziehbare Möglichkeit und Erklärung für den Namen – und das ist das englische Wort “great” (auf Deutsch: großartig).

Da “Gureitomon” womöglich nicht besonders gut über die Zunge rollt, könnte das japanische Team das Wort einfach zu “Gureimon” abgekürzt haben. Schließlich klingen die beiden Schriftzeichen グレ (gu und rei) wie grey oder das “Grea” von great.

Es könnte ebenso gut schlichtweg ein Tippfehler von Bandai sein, bei dem das T bei “Gureitomon” oder “Greatmon” vergessen wurde. Als Resultat wurde der Name dann vom Lokalisierungsteam als “Greymon” übernommen.

Dass Greymon ursprünglich womöglich “Gureitomon” beziehungsweise “Greatmon” heißen sollte, lässt sich auch anhand seiner Angriffe vermuten. Greymons Angriffe und Fähigkeiten haben oftmals die Bezeichnung “Great” als Beiname, während nur ein einziges Mal das Wort “grey” in “Grey Tooth” vorkommt.

Greatmon ergibt demnach also als Name viel mehr Sinn. Immerhin ist an Greymon nichts grau und es hat auch so nichts mit der Farbe zu tun – seine Digivolutionen mit eingeschlossen, abseits der Metall-Details.

Greymons Name könnte eine Kombination von beidem sein

Eine weitere Theorie ist, dass es eine Kombination aus beiden Worten ist: great und grey. In diesem Fall soll das Wort grey nicht direkt für die Farbe Grau stehen, sondern als Metapher dafür, dass es sich hierbei um ein prähistorisches Monster-Design aus grauer Vorzeit handelt – basierend auf dem berühmten T-Rex. Great würde in diesem Sinne auch eher etwas Uraltes bedeuten und nicht großartig.

Ob es sich bei Greymons Bezeichnung letzten Endes wirklich um einen Tippfehler handelt und was sich Bandai eigentlich dabei gedacht hat, bleibt unklar. Eines ist jedoch sicher: Grau ist Greymon auf jeden Fall nicht.

Habt ihr noch weitere Beispiele für komische Monsternamen aus der Serie oder anderen Animes, die nicht zum eigentlichen Monster passen?