Digimon Story: Time Stranger - Da kann sich Pokémon noch eine Scheibe von abschneiden

Myki Trieu
10.12.2025 | 12:58 Uhr

Pokémon tritt seit Jahren auf der Stelle. Für die Umsatzstärkste Marke aller Zeiten sind die neuesten Spiele allesamt eine Enttäuschung: Angestaubte Technik, veraltetes Spieldesign und bis heute keine Vertonung. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß.

Ausgerechnet die direkte Konkurrenz zeigt, wie man seine Marke perfekt in ein Spiel umsetzen kann. Digimon Story: Time Stranger verbindet schicke Optik mit einer spannenden Geschichte und einem modernen Spieldesign.

Wo genau Pokémon hier noch was lernen kann und wieso Digimon Story: Time Stranger sonst noch eine absolute Empfehlung ist, zeigen wir euch in diesem Video!
Digimon Story: Time Stranger

Digimon Story: Time Stranger

Genre: Rollenspiel

Release: 03.10.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Mehr zum Spiel
Mehr zum Spiel
