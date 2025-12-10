40 Aufrufe
Digimon Story: Time Stranger - Da kann sich Pokémon noch eine Scheibe von abschneiden
Pokémon tritt seit Jahren auf der Stelle. Für die Umsatzstärkste Marke aller Zeiten sind die neuesten Spiele allesamt eine Enttäuschung: Angestaubte Technik, veraltetes Spieldesign und bis heute keine Vertonung. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß.
Ausgerechnet die direkte Konkurrenz zeigt, wie man seine Marke perfekt in ein Spiel umsetzen kann. Digimon Story: Time Stranger verbindet schicke Optik mit einer spannenden Geschichte und einem modernen Spieldesign.
Wo genau Pokémon hier noch was lernen kann und wieso Digimon Story: Time Stranger sonst noch eine absolute Empfehlung ist, zeigen wir euch in diesem Video!
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.