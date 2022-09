Disney+ für 1,99€: The Mandalorian, The Walking Dead & mehr jetzt günstig schauen

Bei Disney+ gibt es gerade ein günstiges Sonderangebot: Falls ihr noch kein Abo habt, könnt ihr den ersten Monat jetzt für nur 1,99€ statt 8,99€ und somit 77 Prozent günstiger bekommen. Die Aktion ist Teil des Disney+ Days, der auch mit Neuerscheinungen wie dem Marvel-Blockbuster Thor: Love and Thunder, der Realverfilmung von Pinocchio mit Tom Hanks und Pixars Animationsfilm Cars on the Road gefeiert wird. Der Deal läuft noch bis zum 19. September. Hier erfahrt ihr mehr:

Dabei solltet ihr beachten, dass sich das Abo automatisch zum Normalpreis von 8,99€ verlängert, sofern ihr nicht vor Ablauf des Monats kündigt.

Was bietet Disney+?

Streaming in 4K: Mit dem Abo bei Disney+ könnt ihr eine große Auswahl an Filmen und Serien streamen, und zwar auf bis zu vier Geräten gleichzeitig. In vielen Fällen ist das inzwischen auch in 4K und mit Dolby Vision sowie Dolby Atmos möglich, sodass richtiges Kino-Feeling aufkommt. Einen Aufpreis für die höchste Qualitätsstufe wie bei Netflix gibt es hier nicht. Zudem lassen sich die Filme und Serien auch herunterladen und unterwegs schauen, wenn ihr gerade keine gute Internetverbindung habt, und zwar in unbegrenzter Anzahl.

Disney, Star Wars, Marvel & mehr: Disney+ ist die erste Anlaufstelle für alle Fans von Star Wars und Marvel. Hier bekommt ihr Serien wie The Mandalorian und Loki oder Blockbuster wie Star Wars Rogue One oder den erwähnten neuen Thor-Film zu sehen. Daneben gibt es natürlich viele Zeichentrick- und Animationsfilme, die von den Disney Studios oder Pixar stammen, das inzwischen ebenfalls zu Disney gehört. Durch die Übernahme von Fox sind nochmal viele weiter Serien wie Die Simpsons, Family Guy, Modern Family oder The Walking Dead dazugekommen.

Was kostet Disney+ normalerweise? Das Monatsabo bei Disney+ kostet normalerweise, wie schon gesagt, 8,99€. Das Jahresabo gibt es aber günstiger. Bei einem Preis von 89,90€ spart ihr hier effektiv die Abo-Gebühren für zwei Monate pro Jahr. Mehr Infos gibt es hier: