Mit dem Start von Disney+ in Deutschland könnt ihr euch nun die dazugehörige App auf eure PS4 und Xbox One downloaden. Falls ihr nicht das Angebot für Vorbesteller genutzt habt, gibt es für euch die Möglichkeit Disney+ einige Tage kostenlos zu testen.



Mit dem Release in Deutschland ist nun auch das 7-Tage-Probeabo gestartet. Ihr könnt also eine Woche lang den neuen Streamingdienst mit seinen Filmen und Serien rund um Disney, Star Wars, Marvel und National Geographic testen.



Inhalte von Disney+: Mit der App könnt ihr über 500 Filme und über 350 Serien schauen. Es erwarten euch bekannte Klassiker wie Der König der Löwen und Disney-Originals wie The Mandalorian.

Disney+ App auf der PS4 downloaden

Auf der PS4 könnt ihr die Disney+ App schnell herunterladen, indem ihr direkt zur Kachel TV & Movies navigiert und diesen anklickt. In der neuen Übersicht findet sich dann auch direkt ganz oben die App für Disney+ zum Download. Alternativ könnt ihr sie so herunterladen.

Startet eure PS4 und loggt euch in euren PSN-Account ein Navigiert nun zum PlayStation Store Wählt hier nun den Reiter Apps aus und nachfolgend die Disney+App Nun könnt ihr sie auf der Storeseite herunterladen, danach öffnen und euch mit euren Disney+-Accountdaten einloggen

Natürlich könnt ihr euch auch im Browser am PC in den PlayStation Store einloggen und hier die Disney+ App für PS4 herunterladen.

Disney+ App auf der Xbox One downloaden

Wenn ihr die Xbox One startet, gibt es direkt einen großen neuen Banner, der euch auf die Disney+ App aufmerksam macht. Die schnellste Methode ist also schlicht diesen anzuklicken. Alternativ könnt ihr die App wie folgt herunterladen.

Startet eure Xbox One und loggt euch in euren Xbox-Account ein Navigiert nun zum Store und wählt dort die Apps aus Hier findet ihr direkt die Disney+ App zum Download Nach dem Herunterladen könnt ihr die App einfach öffnen und euch mit den Login-Daten eures Disney+-Accounts einloggen

Des Weiteren könnt ihr euch im Browser in den Microsoft Store einloggen und hier die Disney+ App für Xbox One herunterladen.

So viel kostet Disney+: Das reguläre Abonnement kostet euch monatlich 6,99 Euro. Wer sich für ein Jahresabo entscheidet, bezahlt 16% weniger und nur 69,99 Euro.

