One Piece: Deutsche Stimme von Ruffy war nie richtig bewusst, wie groß Odas Werk wirklich ist – bis Corona kam

Daniel Schlauch enthüllt in einem exklusiven Interview mit GamePro, dass er erst durch die leidenschaftliche Fangemeinde realisiert hat, wie groß und bedeutend One Piece wirklich ist.

Profilbild von Myki Trieu

Myki Trieu
15.06.2026 | 05:44 Uhr

Ruffy weiß womöglich selbst nicht, wie viel er seinen Fans bedeutet. (© Eiichiro Oda, Shueisha Toei Animation) Ruffy weiß womöglich selbst nicht, wie viel er seinen Fans bedeutet. (© Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Inhaltsverzeichnis
GameStar Plus Logo

Artikel auf einer Seite lesen

25% Rabatt auf euer erstes Jahr GameStar Plus

GameStar Plus ist das Online-Abo für Gamer, denen gute Spiele wichtig sind. Schon ab 5,99€ im Monat. Deine Vorteile:

Zugriff auf alle exklusiven Tests, Guides, Videos und Reportagen von GameStar
Jede Woche ein exklusiver Podcast und zwei exklusive Newsletter
Von Experten, die wissen, was gespielt wird
Keine Banner und viel weniger Werbespots
Jederzeit online kündbar

Du hast bereits GameStar Plus? Hier einloggen.

Im Rahmen der Dokomi 2026 hatten wir bei GamePro die Gelegenheit, ein exklusives Interview mit den beiden legendären Synchronsprechern Daniel Schlauch (Monkey D. Ruffy, Ryouga Hibiki und Danny Phantom) und Pascal Breuer (Portgas D. Ace, Arataka Reigen und Sesshomaru) zu führen.

In diesem Interview enthüllen uns die beiden, wie ihre Arbeit an Odas Werk ihre Meinung zu Anime-Serien generell für immer verändert hat.

One Pieces große Auswirkung auf die Fangemeinde

Im Interview stellten wir Daniel Schlauch und Pascal Breuer natürlich die Frage aller Fragen: Wie fühlt es sich an, seit über 20 Jahren ein Teil eines so großen Universums und Werkes von Eiichiro Oda zu sein?

Video starten 1:43 One Piece - Erster Trailer zur Live-Action-Serie auf Netflix zeigt Strohhutpiraten in Action

Daniel Schlauch nannte die Erfahrung dabei "unwirklich". Laut ihm wusste niemand am Anfang, wie groß der Anime letzten Endes wird und zwischenzeitlich habe er diesen Boom auch nicht unbedingt mitbekommen.

Erst während der Corona-Zeit hat der Synchronsprecher gemerkt, wie bedeutungsvoll und groß One Piece wirklich ist – Dank der großen Fangemeinde:

“Ehrlich gesagt, so richtig mitbekommen in diesem Ausmaße habe ich es dann tatsächlich so um die Corona-Zeit herum, weil da kamen plötzlich überall diese Conventions aus dem Boden heraus, sozusagen. Und da sind wir auch das erste Mal so richtig massiv in Kontakt mit der Fangemeinde gekommen und haben dieses Feedback bekommen und diesen Rückhall von der Fangemeinde.”

Er betont dabei erneut, dass er und die weiteren Sprecher*innen zwar durch das Internet, Social Media und Co. durchaus wussten, dass One Piece ein großes Ding geworden war, aber der persönliche Kontakt zu Fans habe es dann noch einmal deutlicher gemacht. 

One Piece: Deutsche Sprecher von Ruffy und Ace haben uns im Exklusiv-Interview ihre Lieblingsanimes verraten – und die kennt ihr vermutlich gar nicht
von Myki Trieu
One Piece: Leaks zu Kapitel 1.185 geben einen Hinweis, woher Brooks Riss im Schädel wirklich stammt
von Jusuf Hatic

Als Fans ihre persönlichen Geschichten teilten, hat der Synchronsprecher erst richtig verinnerlicht, was für eine Bedeutung das Werk von Oda in der Fangemeinde hat.

“Und dann halt auch mit den Emotionen der Leute, mit den persönlichen Geschichten dahinter, mit den Situationen, wo die Leute sich aufgrund dieser Serie irgendwie sozusagen wieder Stärke zurückgeholt haben und halt Durchhaltevermögen, Kraft. Und das berührt einen schon wahnsinnig.”

Der beliebte Synchronsprecher fügte zum Abschluss hinzu, wie unglaublich dankbar er ist und was für eine Ehre es sei, Teil einer so bedeutenden Marke zu sein. Pascal Breuer konnte seinem Kollegen nur zustimmen.

Was genau für Daniel Schlauch und Pascal Brauer Animes wie One Piece von Realserien unterscheidet und besser macht, erfahrt ihr auf der nächsten Seite.

1 von 2

nächste Seite

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Dragon Ball: Son Goku hat sich in der ganzen Geschichte nur 12 Mal in den Super-Saiyajin verwandelt   5  

vor 43 Minuten

Dragon Ball: Son Goku hat sich in der ganzen Geschichte nur 12 Mal in den Super-Saiyajin verwandelt
One Piece: Deutsche Stimme von Ruffy war nie richtig bewusst, wie groß Odas Werk wirklich ist – bis Corona kam

vor 59 Minuten

One Piece: Deutsche Stimme von Ruffy war nie richtig bewusst, wie groß Odas Werk wirklich ist – bis Corona kam
Spieler bestellt 400 Euro-Prozessor bei Amazon, zieht seltsamen Aufkleber von ihm ab - auf einmal hält er eine 70 Euro-CPU in der Hand   25     1

vor 11 Stunden

Spieler bestellt 400 Euro-Prozessor bei Amazon, zieht seltsamen Aufkleber von ihm ab - auf einmal hält er eine 70 Euro-CPU in der Hand
LEGO Pokémon: Das Evoli-Set hat eine versteckte Seite – ihr könnt es ohne Extrateile zu einem Pinsir umbauen

vor 11 Stunden

LEGO Pokémon: Das Evoli-Set hat eine versteckte Seite – ihr könnt es ohne Extrateile zu einem Pinsir umbauen
mehr anzeigen