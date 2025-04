Dolby Atmos Soundbar mit 1000 Watt und externen Subwoofer ist bei Amazon jetzt richtig günstig!

Zusätzlich zur hochwertigen Soundbar bekommt ihr auch noch einen Subwoofer für besonders kräftigen Bass.

Manchmal kommt es mir so vor, als würde jeder zweite Mensch eine eigene Sound-Schmiede besitzen, in der Lautsprecher und Soundbars fabriziert werden. Denn obwohl ich mich regelmäßig mit dem Thema beschäftige, kommen auch mir immer wieder Namen unter, die ich zuvor nie gehört habe, mich aber mit einer starken Qualität und guten Preisen überzeugen. So war es auch bei Denon, deren Soundbar ihr jetzt im Angebot auf Amazon bekommt.

Elias Mohr Audio spielt eine zentrale Rolle im Leben von Elias. Nicht nur um seine Lieblingsfilme in bester Tonqualität genießen zu können, sondern auch wegen seiner Vergangenheit als Moderator und Redakteur bei einem studentischen Radiosender und seinem eigenen Podcast, den er zusammen mit einem großen deutschen Comicverlag geführt hat.

Starke Leistung mit 1000 Watt und Dolby Atmos

Die Denon DHT-S517 hat alles, was Audio-Enthusiasten freuen wird: Mit ganzen 1000 Watt an Leistung erreichen die verbauten Lautsprecher eine unfassbare Lautstärke und haben mehr Power als so manch komplettes 7.1 Soundsystem. Und das 3.1.2 Soundsystem sorgt für einen ordentlichen Raumklang, der euch mitten ins Geschehen wirft.

Der externe Subwoofer ist nicht nur nice to have, sondern hat richtig Power.

Wem das jetzt zu viele Zahlen waren, hier eine kurze Einordnung: 3.1.2 Soundsysteme haben drei "normale" Lautsprecher, einen Subwoofer für besonders tiefe Töne und zwei Lautsprecher, die nicht frontal, sondern nach oben zeigen. So gelingt es dem System, einen räumlichen Klang zu erzeugen, der euch nicht einfach nur beschallt, sondern Geräusche an der Stelle platziert, wo sie auch hingehören.

Wenn in einer Szene beispielsweise ein Hubschrauber über das Bild hinwegfliegt, dann hört ihr die Rotoren auch verstärkt von oben und nicht von vorne.

Diese Soundbar überzeugt mit einem Klang der Extraklasse

Die japanische Firma Denon arbeitet seit mehr als 100 Jahren im Audio-Bereich und hat damit wirklich eine Expertise aufgebaut, auf die sie sich etwas einbilden kann. Das checkt man auch, wenn man sich ansieht, was die DHT-S517 alles an Modi und Besonderheiten mitbringt. Euch stehen drei Sound-Optionen zur Verfügung: Movie für die maximale Immersion, Music für die beste Erfahrung beim Musikhören und Night, wenn ihr es gerne leise habt, aber trotzdem alles verstehen wollt.

Die Denon-Soundbar ist super einfach zu bedienen und einzurichten

Schnell eingerichtet ist die Soundbar auch: Mit HDMI eARC bekommt ihr die bestmögliche Audioübertragung von eurem Fernseher und da der Subwoofer kabellos mit der Soundbar verbunden ist, braucht ihr auch nicht aufwendig viele Kabel anzustecken.

Kurzum: Denon wissen, was sie tun und das für einen mehr als fairen Preis und gerade bekommt ihr sie sogar mit einem großzügigen Rabatt auf Amazon, den ihr euch nicht entgehen lassen solltet.