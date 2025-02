Eine Dolby Atmos-Soundbar mit Subwoofer für richtig wenig Geld? Dieses Angebot bei Amazon macht’s möglich!

Diese Soundbar hat nicht nur Dolby Atmos, sondern auch einen externen Subwoofer für besonders mächtigen Bass

Die meisten modernen Fernseher haben eingebaute Lautsprecher, warum also noch extra Geld in eine Soundbar stecken? Wenn man ehrlich ist, schaffen es die allerwenigsten TV-Hersteller, Lautsprecher zu verbauen, die wirklich guten Klang erzeugen. Der Ausweg: Eine Soundbar. Und die müssen nicht mal teuer sein. Die Nova S50 Soundbar von Ultimea mit externem Subwoofer ist gerade richtig günstig!

3D-Sound dank Dolby Atmos für wenig Geld im Angebot

Ultimea ist bekannt für ihre im Vergleich recht günstigen Soundbars und Soundsysteme. Das bedeutet aber keinesfalls, dass die Qualität darunter leiden würde. Denn die Soundbar ist trotzdem mit Dolby Atmos ausgestattet, welches einen besonders realistischen Klang erzeugen kann.

Dank Dolby Atmos genießt ihr mit dieser Soundbar echten 3D-Sound ohne Kompromisse.

Bei Dolby Atmos wird der Sound objektbasiert erzeugt. Das bedeutet, dass ihr nicht einfach nur frontal mit Tönen beballert werdet, sondern die einzigen Geräuschquellen räumlich positioniert werden. Das ist nicht nur wesentlich realistischer, sondern erhöht eure Immersion auch immens. Wer den Klang einmal erlebt hat, wird nie wieder ohne ihn sein wollen.

Soundbar mit externem Subwoofer für die Extraportion Bass

So ähnlich wie wir Menschen uns nicht auf mehr als eine Sache gleichzeitig konzentrieren können, fällt es Lautsprechern schwer, verschiedene Frequenzbereiche gleichzeitig zu managen. Deswegen kommt die Ultimea Nova S50 mit einem externen Subwoofer daher, der die besonders Tiefen Klänge übernimmt, während sich die Soundbar selbst auf die mittleren und hohen Tonbereiche konzentriert. Zusammen ergeben sie ein stimmiges Gesamtbild, das wesentlich klarer ist, als würdet ihr nur eine einzelne Soundbar für alle Frequenzen verwenden.

Ein ordentlicher Bass ist für ein gutes Sound-Erlebnis essenziell.

Wer seinem Sound am TV ein Upgrade gönnen will, dafür aber nicht tief in die Tasche greifen kann, für den ist die Nova S50 von Ultimea eine große Empfehlung. Denn günstiger kommt ihr nicht an diesen genialen 3D-Klang mit Dolby Atmos. Und gerade ist die Soundbar bei Amazon sogar noch günstiger.