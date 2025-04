Neues Donkey Kong exklusiv für Nintendo Switch 2 angekündigt - es ist aber kein Launch-Titel

Donkey Kong ist wieder da!

Nintendo hat in der Switch 2 Direct die neue Konsole samt erster Spiele ausführlich vorgestellt. Mit dabei war die Ankündigung eines völlig neuen Donkey Kong-Spiels: Donkey Kong Bananza.

Hier seht ihr den ersten Trailer zu Bananza:

2:26 Dieses Spiel ist völlig Banane - Das neue Donkey Kong: Bananza erscheint im Juli

Donkey Kong Bananza ist kein Switch 2-Launch-Titel

Wer hofft, dass Donkey Kongs neues Abenteuer zusammen mit der Nintendo Switch 2 erscheint, also zu den Launch-Titeln zählt, muss jetzt stark sein. Denn Bananza erscheint nicht zusammen mit der Konsole am 5. Juni, sondern erst ein paar Wochen später, am 17. Juli. Damit müssen wir uns immerhin nicht allzu lange gedulden.

Wichtig sei hier noch zu erwähnen: Donkey Kong Bananza ist ein Switch 2-Exclusive. Es gibt keine Version für die Nintendo Switch 1. Wer das Spiel zocken will, braucht also die neue Konsole.

Jetzt seid ihr gefragt: Was ist euer erster Eindruck von Donkey Kong Bananza? Freut ihr euch auf ein neues Spiel, oder interessiert ihr euch eher für andere Switch 2-Titel? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Hinweis: Dieser Artikel wird fortlaufend erweitert.