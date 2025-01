Der atemberaubende Nachfolger des Kennerspiels des Jahres ist aktuell nicht nur im Angebot, er entführt euch auch in eine wunderschöne Welt aus Kirschblüten und Flüssen!

Atemberaubend schön und strategisch herausfordernd - ich liebe die Tabletops aus dem Hause Pegasus Spiele einfach über alles!

Es gibt Spiele, die fesseln uns von der ersten Minute an – und dann gibt es Dorfromantik. Was ursprünglich als charmantes deutsches Videospiel begann und weltweit Herzen im Sturm eroberte, hat sich längst auch als Brettspiel etabliert. Und jetzt? Jetzt kommt mit Dorfromantik: Sakura ein eigenständiger Nachfolger, der die Schönheit und Eleganz einer japanischen Landschaft direkt auf euren Spieltisch bringt.

Vom stark gehypten PC-Game zum preisgekrönten Kennerspiel

Wie bereits kurz erwähnt hat Dorfromantik: Sakura seinen Ursprung im gleichnamigen deutschen Videospiel, das 2021 einen wahren Hype auslöste. Das Game selbst basiert auf dem einfachen, aber unglaublich fesselnden Prinzip des Landschaftsaufbaus, bei dem man immer wieder Sechseckplättchen anlegt, um eine beeindruckende Welt zu erschaffen.

Dieses Konzept wurde perfekt in das Brettspiel übertragen – und bietet nun auch in der physischen Version ein einzigartiges und entspannendes Spielerlebnis. Die Kombination aus kreativem Gameplay und entspannter Atmosphäre macht es sowohl für erfahrene Spieler als auch für Einsteiger attraktiv und bietet dabei stundenlangen Spielspaß!

Je mehr Aufgaben ihr erfüllt, desto weiter könnt ihr auf der beiliegenden Karte vorrücken - dabei schaltet ihr immer mehr Spielinhalte frei!

Im Spiel selbst geht es darum, zusammen mit euren Freunden eine malerische, japanische Landschaft zu erschaffen. Jeder Spieler legt abwechselnd Plättchen an und versucht, damit bestimmte Aufgaben zu erfüllen – wie das Verbinden von Flüssen, das Erschaffen von Wäldern oder das Anlegen von Kirschblütenhainen. Doch dabei geht es keineswegs um einen Wettstreit, denn es handelt sich um ein kooperatives Spiel mit dem Ziel, weitere Inhalte freizuschalten.

Im Zuge dessen wird nicht nur die Landschaft ästhetisch gestaltet, sondern auch das strategische Denken gefordert, um alle Herausforderungen zu meistern. Mit über 40 freischaltbaren Erfolgen und einer Vielzahl an neuen Plättchen bleibt Dorfromantik: Sakura immer abwechslungsreich und bietet für jede Spielrunde neue spannende Möglichkeiten.

Überzeugt euch selbst von dem wunderschönen Kennerspiel

Als großer Fan des Originals war ich sofort neugierig, wie sich diese neue Version anfühlt. Was soll ich sagen? Ich bin verzaubert. Dorfromantik: Sakura nimmt das vertraute Konzept und taucht es in eine sanfte, kirschblütenrosafarbene Atmosphäre, die zum Träumen einlädt. Es ist ein bisschen so, als ob ihr bei jedem Spiel eure eigene kleine Welt erschafft – voller Steinpfade, schimmernder Wasserflächen und natürlich der namensgebenden Kirschblüten, die überall sprießen.

Durch das Anlegen von Plättchen gilt es Aufgaben zu erfüllen. Dabei dürfen immer nur selbe Flächen aneinander gelegt werden - an einem Fluss darf nur ein weiterer Fluss liegen!

Dennoch haben auch die beiden Vorgänger richtig was auf dem Kasten! Für diejenigen unter euch, die mit kooperativen Spielen wenig anfangen können, ist das hier vielleicht genau das Richtige! Denn in der kompetitiven Variante Dorfromantik – Das Duell könnt ihr entweder zu zweit oder in Teams gegeneinander antreten, um die besten Landschaften zu bauen und Aufträge zu erfüllen. Neue Auftragsarten und zusätzliche Module sorgen dabei für mehr Herausforderung und Abwechslung.

Das originale Dorfromantik hingegen hat starke Ähnlichkeit zu dem neuesten Titel der Reihe. Dennoch kann ich es euch auch nur wärmsten empfehlen, immerhin hat es die Auszeichnung zum Kennerspiel des Jahres 2023 nicht von irgendwoher! Alle Spiele bieten eine entspannte und strategische Spielerfahrung, die sowohl im Team als auch im Wettstreit Freude bereitet.