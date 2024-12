Dragon Age: The Veilguard 35€ günstiger: Letztes Top-Angebot für PS5 & Xbox im Amazon Black Friday Sale gestartet!

Das Rollenspiel Dragon Age: The Veilguard ist erst kürzlich erschienen und schon 44% günstiger.

Zum Abschluss des großen Black Friday Sales 2024 hat Amazon heute noch einmal ein ganz besonderes Schnäppchen gestartet: Dragon Age: The Veilguard könnt ihr jetzt sowohl für PS5 als auch für Xbox Series X mit stolzen 35€ Rabatt im Vergleich zum UVP abstauben. Das erst am 30. Oktober erschienene AAA-Rollenspiel war laut Vergleichsplattformen bisher noch nie so günstig. Hier kommt ihr direkt zum Deal:

Der Amazon Black Friday Sale 2024 läuft nur noch bis Mitternacht. Es ist möglich, dass dann auch dieses neue Angebot bereits endet. Allerdings gibt es den Deal alternativ auch bei MediaMarkt, wo er bislang kein offizielles Ablaufdatum hat. Deshalb kann es gut sein, dass ihr Dragon Age: The Veilguard noch länger günstig bekommen könnt.

Was bietet Dragon Age: The Veilguard?

19:31 Was kann das neue Bioware? Dragon Age: The Veilguard im Test

Die eindrucksvollen 92 Punkte in unserem GamePro-Test hat sich Dragon Age: The Veilguard nicht zuletzt durch sein hervorragendes Produktionsniveau verdient. Ihr bekommt hier eine Fantasy-Welt, die hinsichtlich Grafik und optischer Abwechslung zum Besten gehört, was wir bislang in einem Rollenspiel erleben durften. Noch dazu könnt ihr locker 100 Stunden mit eurer epischen Heldenreise verbringen, obwohl die Welt diesmal nicht mit langweiligen Sammelquests vollgestopft ist wie in Dragon Age: Inquisition.

Ein weiterer großer Pluspunkt von Dragon Age: The Veilguard ist das Kampfsystem. Dieses gibt die alten Taktik-Kämpfe, die schon bei Inquisition nur noch in Grundzügen vorhanden waren, zugunsten temporeicher Action auf. Der Fokus liegt dabei auf spannenden Nahkämpfen, in denen wir mit gutem Timing kontern und ausweichen müssen. Taktischer Tiefgang kommt vor allem bei der Zusammenstellung und Weiterentwicklung der Gruppe ins Spiel, hier gibt es viel Raum für Experimente.

Dragon Age: The Veilguard bietet mehr Action als jedes Dragon Age zuvor.

Eher Geschmackssache sind dagegen der insbesondere im Vergleich zum rauen, düsteren ersten Dragon Age buntere Stil und der grundsätzlich freundlichere Ton der Story und Dialoge. Zwar gibt es auch in Dragon Age: The Veilguard noch immer düstere Orte und Geschichten, aber diese werden eher zur Abwechslung eingestreut.

Im Allgemeinen bekommt man hier eher eine Fantasy-Welt zum Wohlfühlen als eine, in der man sich ständig mit komplexen gesellschaftlichen Problemen und harten moralischen Entscheidungen befassen muss. Das heißt aber nicht, dass die Geschichte nicht spannend wäre. Sie braucht zwar ein wenig, um Fahrt aufzunehmen (insbesondere dann, wenn man sich nicht so sehr in der Dragon-Age-Lore auskennt). Schon bald fesselt die Story aber mit ihren überraschenden Wendungen.

Alles in allem ist Dragon Age: The Veilguard also eine klare Kaufempfehlung, vor allem jetzt zum Black-Friday-Preis mit 44 Prozent Rabatt. Ihr solltet nur kein Rollenspiel erwarten, dass zu den Tugenden von Dragon Age: Origins zurückkehrt.

