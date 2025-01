Dragon Ball: Durch ein kleines Missgeschick veränderte sich das ursprüngliche Alter von Vegeta für die komplette Geschichte

Das Alter des mächtigen Saiyajin-Prinzen Vegeta basiert auf einem reinen Missgeschick.

Animes und Alter – zwei Themen, die gemeinsam oft für Dissonanz bei ihrem Publikum sorgen. Anders als in anderen Medien sagt das Aussehen von Charakteren wenig über ihr tatsächliches Alter aus. Oder wie oft habt ihr schon scheinbar junge Held*innen gesehen, die sich als altehrwürdige Heilige entpuppen? Oder zeitlose Charaktere wie Ash Ketchum oder Detektiv Conan, die über Jahrzehnte im echten Leben einfach nicht altern?

Vegeta sollte ursprünglich jünger sein als Goku, nun ist er älter

Dragon Ball gehört zu den Werken, in denen die Charaktere nicht nur altern, sondern sogar durch mehrere Lebensphasen gehen. Während ihr im ersten Anime Son Gokus Kindheit sowie seine Abenteuer zu der Zeit erleben könnt, wird er später selbst zum Familienvater, der sogar das eine oder andere Mal stirbt.

Die Diskrepanz in Bezug auf das Alter betrifft jedoch nicht Son Goku, sondern auch seinen Rivalen Vegeta. Gerade ihn stellte sich der Mangaka und Dragon-Ball-Schöpfer Akira Toriyama immer jünger als Son Goku vor, obwohl er heutzutage offiziell fünf Jahre älter ist. So ist Son Goku zu Beginn von Dragon Ball Super 41 Jahre alt, während Vegeta 46 Jahre auf dem Buckel hat.

Was könnte dahinterstecken?

So ist es zum Patzer bei Vegetas Alter gekommen

In einem gut versteckten Interview in der Doujinshi-Reihe Minna ai no sei ne hat Akira Toriyama zu Lebzeiten mit den Autoren des Werkes gesprochen, Junzi Sada und Raimaru Rainichi. Doujinshi sind ebenfalls Manga, die jedoch nicht im professionellen Rahmen entstehen und deswegen von den Künstler*innen selbst veröffentlicht werden.

In diesem Interview hat Toriyama verraten, wie es dazu gekommen ist, dass Vegeta heutzutage älter ist als Son Goku, obwohl er ihn sich beim Zeichnen immer jünger vorgestellt hat. Und zwar liegt das am TV-Special Dragon Ball Z: Son-Gokus Vater – Das Bardock Special.

Während das Bardock-Special die Vorgeschichte von Son Gokus Vater und der Vernichtung seines Heimatplaneten erzählt, kommt auch ein junger Vegeta darin vor. Während Son Goku zu diesem Zeitpunkt vor seiner Ankunft auf die Erde noch als Baby gezeigt wurde, sah Vegeta bereits wie ein junges Kind aus.

In Toriyamas Fall war das sogar tatsächlich ein Versehen. Während des Interviews hat er vermutet, dass er vergessen habe, das Alter seiner Charaktere der TV-Crew gegenüber weiter zu spezifizieren. Weil Toriyama nach der Ausstrahlung des TV-Specials Vegetas Alter der Kontinuität halber beibehalten hat, dürfte das aber ohnehin nicht das wichtigste Detail gewesen sein.

Hättet ihr Vegeta bis jetzt jünger oder älter als Son Goku geschätzt?