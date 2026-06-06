Dragon Ball: Beerus wird von den restlichen 11 Göttern der Zerstörung gehasst, weil er vor über 5 Millionen Jahren einmal aus Versehen eingeschlafen ist

Beerus kann nicht glauben, wie nachtragend die anderen Götter der Zerstörung sind. (© Bird Studio, Shueisha / Toei Animation)

Dragon Ball-Fans kennen Beerus als den mächtigen und gefürchteten Gott der Zerstörung aus Universum 7, dem fast jeder Respekt entgegenbringt. Bei seinen Götter-Kolleg*innen sieht das jedoch anders aus, denn viele von ihnen sind ihm wegen eines Vorfalls immer noch böse, der sich vor langer Zeit ereignete.



Denn während eines simplen Versteckspiels mit Zeno und den anderen Göttern der Zerstörung nickte Beerus einfach weg und blieb ganze 50 Jahre verschwunden.

Beerus wird von allen Göttern der Zerstörung angegriffen

In Kapitel 28 von Dragon Ball Super erinnert Son Goku den Omni-König Zeno an sein Versprechen, ein Kampfsportturnier zwischen allen zwölf Universen abzuhalten. Zeno, der ohnehin vorhatte, einige schwächere Universen auszulöschen, ist von der Idee begeistert.



Das “Turnier der Kraft“ wird prompt vorbereitet und alle Götter der Zerstörung werden informiert: Das Universum der Verlierer wird ausgelöscht.

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Die anderen Götter sind bei dieser Ankündigung sichtlich aufgebracht und geben Beerus die alleinige Schuld. Immerhin gehört Goku zu seinem Universum und hat Zeno überhaupt erst auf die Idee mit dem Turnier gebracht. Von Zenos Absicht, viele der Universen ohnehin auszulöschen, ahnen sie in diesem Moment nichts.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.

Der aufgestaute Frust entlädt sich bei der Eröffnung des Schaukampfes im Manga, bei dem alle anderen Götter der Zerstörung gemeinsam auf Beerus losgehen. Ihr Groll sitzt sichtlich tief, denn es ist nicht das erste Mal, dass seinetwegen die Existenz aller Universen auf dem Spiel steht.

Beerus machte ein “kurzes” Nickerchen, das 50 Jahre lang dauerte

In einem Gespräch mit dem verwirrten Kaioshin Shin enthüllt Whis, dass Beerus vor langer Zeit beinahe schon einmal die Auslöschung aller Universen verursacht hätte. Beerus nahm damals mit seinen Götter-Kolleg*innen an einem Versteckspiel teil, bei dem der Omni-König Zeno der Suchende war.

Während sich alle versteckten, ist Beerus eingeschlafen – für ganze 50 Jahre! Da Zeno ihn nicht finden konnte und das Spiel deswegen irgendwann abbrechen musste, war der Omni-König extrem verärgert.

Die restlichen elf Götter der Zerstörung mussten sich daraufhin mächtig ins Zeug legen, um den aufgebrachten Zeno zu besänftigen und ihn davon abzubringen, aus lauter Frust alle Universen zu vernichten.

Genau dieser Vorfall ist der Grund, warum die anderen Götter bis heute einen tiefen Groll gegen Beerus hegen und ihm beim Turnier eine Tracht Prügel verpassen wollen.

Stimmt ihr den anderen Göttern der Zerstörung zu und versteht ihren Groll gegen Beerus oder findet ihr, dass man nach fünf Millionen Jahren auch mal ein Auge zudrücken könnte?