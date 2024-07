Dragon Ball Daima grenzt Release weiter ein und zeigt komplett neuen Charakter im 2. Trailer

Dragon Ball Daima hat einen zweiten Trailer spendiert bekommen.

Dragon Ball Super pausiert zwar gerade, trotzdem erwartet uns mit Dragon Ball Daima bald neuer Stoff für alle Fans. Bislang war nur bekannt, dass der neue Anime mit Son Goku, Vegeta und Co. im Herbst erscheinen würde. Jetzt hat ein neuer Trailer genaueres Licht auf den Release-Zeitraum geworfen.

Und auch darüber hinaus ist der Trailer ziemlich interessant. Er zeigt nämlich nicht nur bekannte Gesichter.

Hier gibt's den neuen Dragon Ball Daima-Trailer zu sehen

Wann erscheint Dragon Ball Daima? Ein konkretes Releasedatum zu Daima haben wir leider noch immer nicht. Aber in der Videobeschreibung des Trailers finden wir trotzdem einen ziemlich interessanten Hinweis: Hier ist nämlich zu lesen, dass die neue Anime-Serie im Oktober 2024 erscheinen soll.

Das deckt sich auch mit früheren Aussagen von Produzent Daniel Castaneda. Bereits im letzten Jahr hatte der verraten, dass das Team einen weltweiten Release im Oktober zumindest anpeilt – vorausgesetzt, das die Pruoduktion der Serie bis Mai 2024 fertiggestellt ist. Es sieht also ganz danach aus, als konnte das Team dieses Zeitfenster einhalten.

Jetzt stehen hauptsächlich noch die Synchronisationsarbeiten an, die bis Oktober fertiggestellt sein müssen.

Aber genug der Vorrede, hier könnt ihr euch den zweiten Trailer direkt anschauen:

1:08 Toei Animation veröfffentlicht neuen Trailer zu Dragon Ball Daima und Releasedatum

Das ist zu sehen: Der Trailer fokussiert sich wieder hauptsächlich auf Son Goku, daneben bekommt auch der Kaioshin ein paar Auftritte. Wer aber ganz genau hinschaut, wird auch ein oder zwei komplett neue Gesichter erkennen, die so noch nicht in der Dragon Ball-Serie vorgekommen sind.

Es sieht ein wenig so aus, als könnten sie die Antagonisten der Serie werden, oder Goku zumindest zwischenzeitlich gegenüber stehen, bevor sie sich seiner Sache anschließen.

Hier könnt ihr die Charaktere auch noch einmal im neuen Key Artwork sehen:

Eine Übersicht über alle bekannten Infos zu Daima bekommt ihr hier:

Darum geht's in Dragon Ball Daima: In Daima ist Son Goku wieder ein Kind. Allerdings handelt es sich hier um keine Vorgeschichte, stattdessen werden er, Vegeta, Muten Roshi und Co. durch den Drachen Shenlong wieder in Kleinkinder zurückverwandelt.

Vermutlich dürfte Daima in der Timeline zwischen Dragon Ball Z und Super angesiedelt sein.

Was haltet ihr vom zweiten Trailer für Dragon Ball Daima? Habt ihr noch einige versteckte Details entdeckt?