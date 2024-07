Dragon Ball Daima teast eine neue Art der Dragon Balls an und das ist an ihnen anders

Gibt es in Dragon Ball Daima eine neue Art von Dragon Balls? (Bild: © Toei Animation)

Dragon Ball erhält diesen Herbst eine neue Anime-Serie namens Dragon Ball Daima, in der unsere Helden*innen ähnlich wie bei Dragon Ball GT in kleine Versionen ihrer selbst verwandelt werden. Der Grund dafür scheint der Wunsch eines noch nicht enthüllten Charakters zu sein und Goku und seine Freund*innen machen sich auf die Reise, um diesen Wunsch rückgängig zu machen.

In den veröffentlichten Trailern zu Dragon Ball Daima sind die Dragon Balls immer nur kurz zu sehen, aber handelt es sich dabei wirklich um die üblichen mystischen Bälle? Die neue Anime-Serie scheint stattdessen anzudeuten, dass es eine neue Art von Dragon Balls ist.

Wir verraten euch, was an ihnen anders ist und was das für Daima bedeutet.

1:08 Toei Animation veröfffentlicht neuen Trailer zu Dragon Ball Daima und Releasezeitraum

Blaues Licht beim Einsatz der Dragon Balls und der goldene Shenlong

In den Trailern und Teasern zur neuen Anime-Serie tauchen immer wieder Dragon Balls auf, die sich äußerlich kaum von den regulären mystischen Bällen zu unterscheiden scheinen.

In einer kurzen Sequenz, in der die Bälle Shenlong herbeirufen, ist jedoch ein blaues, gleißendes Licht zu sehen – normalerweise ist es orange. Ob dieses blaue Licht nur ein zusätzlicher Effekt von Toei Animation oder ein Zeichen für die Besonderheit der neuen Dragon Balls ist, bleibt unklar.

Blaues Licht umhüllt die Dragon Balls in Daima. (Bild: © Toei Animation)

Ein weiteres erwähnenswertes Merkmal wäre das neue Aussehen von Shenlong in Dragon Ball Daima. Obwohl der legendäre Drache auf den ersten Blick wie immer aussieht, umgibt ihn hier eine goldene Aura. Auch in der Vergangenheit war Shenlong bereits mit der Aura zu sehen, die aber im Gegensatz zu Daima nach ein paar Sekunden wieder verschwunden ist.

Das könnte darauf hindeuten, dass es sich um eine neue Art von Dragon Ball handelt. Da jedoch Shenlong und kein anderer Drache erscheint, handelt es sich höchstwahrscheinlich immer noch um Dragon Balls der Erde und nicht um eine andere Art. Letzten Endes wird sich das beim Release der Serie zeigen.

Mögliche Anlehnung und Neuinterpretation von Dragon Ball GT

Die Prämisse von Dragon Ball Daima erinnert ein wenig an die Geschichte von Dragon Ball GT, in der Son Goku ebenfalls in ein Kind verwandelt wurde. Mit Pan und Trunks an seiner Seite reiste er durch die Galaxien, um die Dragon Balls GT zu sammeln und sich wieder zurückzuverwandeln. In GT hatten die Dragon Balls schwarze Sterne statt rote und haben beim Einsatz den ultimativen Shenlong gerufen.

Es könnte also sein, dass Daima eine ähnliche Geschichte erzählen wird und dass die mystischen Bälle in Daima wie in GT neue Eigenschaften und Besonderheiten haben werden.

Wie ist eure Meinung zu einer neuen Art der Dragon Balls? Was würdet ihr euch für Besonderheiten für die neuen Bälle wünschen?