Es gibt nicht nur eine Art von Dragon Balls, sondern sogar 8: Hier sind alle im Überblick

Son Goku ist beeindruckt von den vielen verschiedenen Arten der Dragon Balls und kann es kaum erwarten sie alle mal einzusetzen. (Bild: © Toei Animation)

In der Welt von Dragon Ball spielen die namensgebenden orangefarbenen Kugeln eine wichtige Rolle. Sie können unter anderem Wünsche wahr werden lassen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt werden. Das reicht sogar von der Wiederauferstehung nach dem Tod bis hin zur Unsterblichkeit.

Aber habt ihr auch gewusst, dass mehr als nur eine Art dieser Dragon Balls existieren und sie auch andere Auswirkungen haben?

Die 'Erden'-Dragon Balls

Der göttliche Drache Shen Long, der durch die Dragon Balls von Gott herbeigeruft werden kann. (Bild: © Toei Animation)

Manga/Anima: Dragon Ball

Größe: Durchmesser von ca. 7,5 cm

Anzahl: 7

Die “Erden”-Dragon Balls sind laut Dragon Ball-Schöpfer Akira Toriyama sieben harte, aus Harz bestehende mystische Bälle, die jeweils eine bestimmte Anzahl an Sternen (von eins bis sieben) im Inneren haben. Es gibt keinen Dragon Ball zweimal, jeder von ihnen ist also einzigartig. Son Gohan zum Beispiel hat den Dragon Ball mit vier Sternen auf seinem Hut – sonst niemand.

Diese mächtigen Kugeln wurden vom sogenannten Gott erschaffen und im Laufe der Geschichte unbrauchbar, nachdem Piccolo sich nach ihrer Teilung wieder mit Gott vereint hatte. Da der sogenannte Gott dadurch nicht mehr existierte und ein Teil von Piccolo wurde, zerstörte das auch die Kräfte der Dragon Balls. Erst als Dende sie erneut kreierte und modifizierte, war es wieder möglich, sie zu nutzen.

Mit allen sieben Dragon Balls an einem Ort kann der Anwender oder die Anwenderin den göttlichen Drachen Shen Long rufen und sich einen Wunsch erfüllen lassen. Nach der Erfüllung des Wunsches werden die Kugeln zu Stein und verteilen sich wieder überall auf der Erde. In der Zeit, in der erneut alle sieben zusammengetragen werden, erholen sich die Kräfte der Dragon Balls und nehmen ihr ursprüngliches oranges Aussehen wieder an.

Bevor Dende die “neuen” Dragon Balls erschaffen hatte, war nur ein Wunsch möglich. Das sind die Bedingungen:

der Wunsch darf keine Liebe aufbauen

der Wunsch darf die Kräfte des Schöpfers, also Gott, nicht übersteigen

Wiederholung eines bereits erfüllten Wunsches ist nicht möglich

jemand, der auf natürlich Weise gestorben ist, kann nicht wieder ins Leben gerufen werden

der Tod einer anderen Figur, die stärker als Gott ist, kann nicht gewünscht werden

Es gibt noch weitere Limitierungen dieser Dragon Balls, aber sie werden nie direkt in der Serie oder im Manga genannt.

Nach Dendes Modifizierungen von Gotts Dragon Balls waren nun drei Wünsche möglich. Sollte aber ein Wunsch enthalten sein, der eine große Menge von Personen wieder aus dem Jenseits ins Leben ruft, so werden aus drei nur noch zwei Wünsche.

Es ist möglich, sich die Wünsche aufzusparen, wie es Goku in der Buu-Saga getan hat. Goku wünschte sich alle Opfer von Majin-Vegeta ins Leben zurück und sparte sich die restlichen zwei Wünsche auf. Dadurch konnte er sich später nach dem Kampf wünschen, dass sich keiner der Erdlinge mehr an den pinken Fiesling erinnert.

Welche Wünsche Shen Long mittlerweile erfüllt hat, haben wir hier zusammengefasst:

Mehr zum Thema Dragon Ball: Alle Wünsche, die der Drache Shen Long je erfüllt hat von David Molke

Die 'Cracked' Dragon Balls

Der korrupte Black Smoke Shen Long und die "cracked" Dragon Balls, die voller negativer Energie sind. (Bild: © Toei Animation)

Manga/Anime: Dragon Ball GT

Größe: Identische Größe wie die “Erden”-Dragon Balls

Anzahl: 7

In der Serie Dragon Ball GT werden die Bälle mit Rissen vorgestellt, die dementsprechend auch “cracked” Dragon Balls genannt werden. Diese Risse können entstehen, wenn die normalen “Erden”-Dragon Balls zu oft benutzt und mit negativer Energie überfüllt werden.

Immer wenn sie zum Einsatz kommen, sammelt sich die gleiche Menge an negativer Energie an, die benutzt wurde, um den Wunsch zu erfüllen. Damit diese negative Energie keine Probleme mit sich bringt, absorbieren die Dragon Balls diese “dunkle” Energie. Diese ist erst nach 100 Jahren gereinigt und die Bälle haben eine bestimmte Kapazität, die nicht überstrapaziert werden sollte. Passiert das dennoch, reißen die Dragon Balls ein und die negative Energie manifestiert sich bei der Nutzung im bösen “Black Smoke” Shen Long.

“Black Smoke” Shen Long hat sich geweigert, Gokus Wunsch, die Erde wiederherzustellen, zu erfüllen und schluckte die beschädigten Dragon Balls, mit denen er gerufen wurde. Das resultierte dann in der Entstehung der sieben Schattendrachen, die auch als Teufelsdrachen bekannt sind.

Die 'Dunklen' Dragon Balls

Die Dragon Balls einer anderen Zeitlinie und mit einem dämonischeren Shen Long. (Bild: © Toei Animation)

Manga/Anime: Super Dragon Ball Heroes

Größe: Identische Größe wie die “Erden”-Dragon Balls

Anzahl: 7

Die “dunklen” Dragon Balls sind dunkelrote Kugeln mit schwarzen Sternen, die “Xeno” Dende aus einer alternativen Zeitlinie der Haupthandlung erschaffen hat. Dende hat sie für das dunkle Reich “Dark Empire” erschaffen.

Diese Art von Dragon Balls sind im Vergleich zu den anderen etwas schwieriger zu finden, da sie über Raum und Zeit verteilt sind und nicht nur auf der Erde. Werden alle sieben dieser Dragon Balls zusammengebracht, wird dem Anwender oder der Anwenderin gestattet, den “dunklen” Shen Long zu rufen.

Nur ein einziger Wunsch von dieser finsteren Version von Shen Long setzt genug negative Energie frei, um Teufelsdrachen zu erschaffen. Diese Teufelsdrachen sind noch dämonischer und stärker als die, die durch die “cracked” Dragon Balls entstehen können.

Die namekianischen Dragon Balls

Die großen namekianischen Dragon Balls und dessen Drache Porunga. (Bild: © Toei Animation)

Manga/Anime: Dragon Ball Z

Größe: So groß wie ein Basketball

Anzahl: 7

Die namekianischen Dragon Balls unterscheiden sich nicht nur in der Größe von den “Erden”-Dragon Balls, sondern auch in den Einschränkungen. Außerdem sind diese mystischen Bälle vom namekianischen Oberältesten Guru erschaffen worden und nicht von Gott oder Dende. Die generelle Bedingung – alle sieben Bälle zusammen zu bringen, um einen wunscherfüllenden Drachen zu rufen – bleibt gleich. Jedoch erscheint nicht Shen Long , sondern ein namekianischer Drache namens Porunga.

Das sind die Besonderheiten der namekianischen Dragon Balls:

nur einmal pro namekianischen Jahr (ca. 130 Erdentage) benutzbar

ein bestimmtes namekianisches Passwort muss gesprochen werden, um den Drachen zu rufen

drei Wünsche pro Anwendung

nur eine einzelne Wiederbelebung pro Wunsch (Ausnahme nach “New Namek” und Freezer-Saga)

verteilen sich nicht nach der Erfüllung der Wünsche

ein Individuum kann mehrmals wiederbelebt werden

Bevor Guru am Ende der Freezer-Saga starb, ernannte er den Namekianer Moori zu seinem Nachfolger und hat somit die Verantwortung und Kräfte im Zusammenhang mit den Dragon Balls vererbt. Es ist nicht bekannt, ob das auch mit den “Erden”-Dragon Balls möglich ist.

Nach der Umsiedelung der Namekianer auf “New Namek” haben die Einwohner*innen ihre Dragon Balls modifiziert und Porunga die Fähigkeit gegeben, mehrere Wesen gleichzeitig wiederbeleben zu können.

Die 'Black Star'-Dragon Balls (Ultimative Dragon Balls)

Die Dragon Balls mit schwarzen Sternen mit ihren mächtigen ultimativen Shen Long. (Bild: © Toei Animation)

Manga/Anime: Dragon Ball GT und Dragon Ball Z: Ultimate Tenkaichi

Größe: Identische Größe wie die “Erden”-Dragon Balls

Anzahl: 7

In Dragon Ball GT wurde erstmals das Konzept der Dragon Balls mit schwarzen Sternen vorgestellt, die von einem namenlosen Namekianer geschaffen wurden, bevor er sich in Gott und König Piccolo aufgeteilt hatte.

Da der Namekianer aufgrund seiner Teilung in Gott und König Piccolo nicht vollständig guter Natur und sehr mächtig war, ist auch der Drache weitaus mächtiger als der “normale” Shen Long.

Der Drache, der durch die “Black Star”-Dragon Balls gerufen werden kann, trägt auch den Titel des ultimativen Shen Long, der nicht so eingeschränkt ist wie der normale. Aber auch diese Dragon Balls bringen deutliche Nachteile mit sich.

Das sind die Bedingungen der Dragon Balls mit den schwarzen Sternen:

nur ein Wunsch pro Anwendung

das Töten eines Individuums, dass stärker als Gott ist, ist möglich

werden nicht unbrauchbar

können beliebig oft genutzt werden, wenn alle sieben gesammelt sind

der Planet, auf dem der Wunsch erfüllt wurde, wird in einem Jahr zerstört, sollten die Dragon Balls nicht innerhalb des Zeitraumes wieder dort gesammelt werden

verteilen sich in der ganzen Galaxie nach der Erfüllung des Wunsches

In Dragon Ball Z: Ultimate Tenkaichi waren diese Bälle als die “ultimativen Dragon Balls” bekannt und Piccolo entfernte die Nachteile der mystischen Kugeln. Dadurch funktionierten sie wie die typischen “Erden”-Dragon Balls.

Die Super Dragon Balls

Die massiven und großen Super Dragon Balls von drachengott Zalama und ihr dazugehöriger Drache Super Shen Long. (Bild: © Toei Animation)

Manga/Anime: Dragon Ball Super

Größe: So groß wie ein Planet (Vergleich: Erde)

Anzahl: 7

Die Super Dragon Balls sind mächtige Dragon Balls, die der Größe eines ganzen Planeten entsprechen. Sie kommen erstmals in der namensgebenden Mangareihe und Serie Dragon Ball Super vor. Diese sieben Bälle sind eine Kreation vom Drachengott Zalama und schwören den göttlichen Drachen Super Shen Long herbei.

Die Super Dragon Balls haben keine Einschränkungen und können jeden Wunsch des Anwenders oder der Anwenderin erfüllen. Nachdem ein Wunsch erfüllt wurde, verteilen sich die Kugeln im sechsten und siebten Universum. Sie sind also nur im Universum von Gott der Zerstörung Beerus und seinem Bruder Champa zu finden.

Die cerealianischen Dragon Balls

Manga/Anime: Dragon Ball Super

Größe: So groß wie ein Ping Pong-Ball

Anzahl: 2

Die ceralianischen Dragon Balls haben im Dragon Ball Super-Manga ihren ersten Auftritt. Sie wurden zwar von Namekianer erschaffen, aber dieses Mal war es auf dem Planeten Cereal. Außerdem gibt es im Gegensatz zu den gängigen anderen Bällen nur zwei Exemplare. Ein anderes Merkmal ist ihre kleine Ping-Pong-Ball-Größe.

Der Drache, der durch die cerealinische Version der Dragon Balls gerufen wird, wird Toronbo genannt. Sein Aussehen gleicht dem von Shen Long, das Gesicht ist allerdings von einer blauen Aura umgeben. Mehr Details über Toronbo sind nicht bekannt. Die Kugeln werden nach der Nutzung nicht zu Stein und sind beliebig oft einsetzbar, solange beide Dragon Balls beisammen sind.

Genauere Informationen zu den Einschränkungen oder Bedingungen dieser Bälle existieren derzeit nicht.

Die 'Special'-Dragon Balls

Manga/Anime: Super Dragon Ball Heroes

Größe: Identische Größe wie die “Erden”-Dragon Balls

Anzahl: 7

Dieses spezielle Set aus sieben Dragon Balls kommt nur in Super Dragon Ball Heroes vor. Sie sehen wie die “Erden”-Dragon Balls aus, wurden von Fu aber als eine andere Art speziell in der Prison-Planet-Arc genutzt. Alle sieben Bälle wurden unter den Gefangenen auf dem Planet Prison verteilt.

Es sind keine genauen Informationen zu diesen Dragon Balls bekannt, mit der Ausnahme, dass sie ebenfalls Shen Long herbeirufen, wenn sie genutzt werden.

Habt ihr von diesen verschiedenen Arten der Dragon Balls gewusst und was würdet ihr euch wünschen?