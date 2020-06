Dragon Ball-Fan zeigt, wie ein Ghibli-Film über Son Goku aussehen würde

Dragon Ball und Studio Ghibli passen auf den ersten Blick nicht unbedingt zusammen. Aber dieses Fan-Poster zeigt eindrucksvoll, wie fantastisch eine Mischung der beiden Anime-Giganten aussehen könnte. Leider wirkt es zwar äußerst unwahrscheinlich, dass so etwas wirklich passiert, aber diese Fusion ist so cool, dass wir sie euch unbedingt zeigen müssen.

Der junge Son Goku treibt sich in den ersten Ausgaben des Dragon Ball-Mangas herum und auch die Anime-Verfilmung widmet sich anfänglich erstmal nur den Abenteuern des kleinen Jungen. Erst mit der Zeit wächst er zu einem mächtigen erwachsenen Kämpfer und Familienvater heran.

Insbesondere die Anfänge von Son Gokus Geschichte würden mit etwas Fantasie wohl tatsächlich einen sehr coolen Studio Ghibli-Film à la Prinzessin Mononoke, Chihiros Reise ins Zauberland oder Kikis kleiner Lieferservice abgeben. Es gibt sogar inhaltliche Parallelen mit Drachenwesen, dem Fliegen und noch mehr.

Twitter-Nutzer Erisdraw3D hat jetzt das beste beider Welten genommen und Akira Toriyamas Dragon Ball-Charakter Son Goku mit dem Stil von Studio Ghibli-Filmen wie Das Wandelnde Schloss kombiniert. Dabei ist dieses zauberhafte Poster herausgekommen, seht es euch an:

Dragon ball, a ghibli movie.

Fan art of my two biggest inspirations estudio ghibli and the work of akira toryama.@PhotoGhibli #krita #ghibli #dragonball #dragon #akira pic.twitter.com/AFACpdAQU7