Dragon Ball - So sieht Gogeta aus, wenn die Fusion schief läuft

Die Dragon Ball-Helden Vegeta und Son Goku verbindet nach langer Feindschaft mittlerweile eine komplizierte Freundschaft. Die Rivalität zwischen den beiden Kämpfern ist nie ganz verschwunden und Vegeta wäre noch immer gern mächtiger als sein Gegenüber.

Sein großes Ego hindert die beiden in der Vergangenheit immer wieder daran, gemeinsam zu Höchstform aufzulaufen. Was insbesondere bei der Fusion zu Gogeta die Zusammenarbeit erschwert.

Im aktuellen Kinofilm Dragon Ball Super: Broly fusionieren Vegeta und Son Goku letzten Endes zu Gogeta. So sind sie in der Lage, Broly die Stirn zu bieten und gemeinsam gegen ihn zu bestehen.

Der Fusions-Tanz: Aber um zu fusionieren, müssen die beiden Kämpfer absolut synchron sein, wenn sie den entsprechenden Tanz aufführen. Da sie beide sehr ungeübt sind, was das angeht, entpuppt sich das Unterfangen als leichter gesagt als getan.

Veku statt Gogeta: Bevor Son Goku und Vegeta zu Gogeta fusionieren, entstehen zwei andere Fusionen, die definitiv nicht das sind, was die beiden mächtigen Kämpfer erwartet hatten. Sie werden zu einem sehr dünnen, hageren und einem eher rundlichen Veku.

Im offiziellen Buch zum Film sind laut Twitter-Nutzer AnimeAjay die Original-Designs von Naohiro Shintani zu sehen. Der hat die beiden missglückten Fusionen entworfen.

In the Broly novelisation, we get a look at Shintani's designs for the failed fusions. The scene in the film is more or less 100% on-model. pic.twitter.com/PtuCBCTgwj