Fast genau ein Jahr ist es her, seit die letzten Folgen von Dragon Ball Super über den TV-Bildschirm flimmerten. In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Gerüchte um eine Fortsetzung, schließlich bietet das Ende allerhand offene Fragen und lose Enden, an die der Anime anknüpfen könnte. Weiter geht es zudem im Manga, der mit dem Galactic Patrol Prisoner-Storybogen eine neue Geschichte erzählt, die nach dem Turnier der Macht angesiedelt ist.

Dragon Ball-Comeback 2019?

Eine erste ernstzunehmende Hoffnung für alle Fans gibt es nun vom bekannten Dragon Ball-YouTuber Geekdom101, der aus nicht näher bekannten Quellen erfahren haben soll, dass bereits in wenigen Monaten neue Folgen im japanischen TV zu sehen sind.

EXCLUSIVE. You heard it here first. The #DragonBallSuper ANIME RETURNS to television July 2019? You won't have to wait much longer. https://t.co/E2OZ58ploA — Geekdom101 (@EmperorBigD) March 17, 2019

Wann geht es weiter?

Laut seiner Quelle starten die neuen Episoden bereits im Juli 2019. Eine offizielle Bestätigung seitens Toei Animation gibt es zum aktuellen Zeitpunkt allerdings nicht. Laut Geekdom101 wird es in den kommenden Wochen neue Informationen geben.

Die neuen Folgen sollen sich seit September 2018 in der Vorproduktion befinden und wie gewohnt wöchentlich ausgestrahlt werden. Der Name Dragon Ball Super bleibt laut Quellen bestehen.

Welche Geschichte wird erzählt?

Anders als zuletzte angenommen soll die Geschichte nicht etwa den Kinofilm Dragon Ball Super: Broly nacherzählen, sondern den Story-Arc des Mangas aufgreifen. Im bereits erwähnten Galactic Patrol Prisoner-Storybogen wird die Geschichte rund um Bösewicht Moro erzählt. Was es mit dem auf sich hat, könnt ihr hier nachlesen.

Dragon Ball Super

So sieht Planetenfresser Moro aus

So verlässlich ist die Quelle

Geekdom101 hat sich in der Vergangenheit bereits als äußerst verlässliche Quelle rund um Gerüchte zu Dragon Ball erwiesen, sagt aber auch, dass man um volle Gewissheit zu haben, die offizielle Ankündigung abwarten soll. Die folgt laut dem YouTuber wahrscheinlich Ende April. In diesem Monat feiert das Anime-Franchise nämlich seinen 30. Geburtstag.

Freut ihr euch auf neue Folgen zu Dragon Ball Super?