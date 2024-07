Vergesst Dragon Ball Evolution! Diese beiden Verfilmungen von Son Gokus Abenteuern sind ‘wahre Kunst‘ und gratis auf YouTube verfügbar

Dragon Ball Evolution ist Vergangenheit, von heute an heißt‘s: Dragon Ball: Fight Son Goku, Win Son Goku und Dragon Ball: The Magic Begins! Und obendrein könnt ihr euch die noch gratis ansehen.

Erinnert ihr euch noch daran, als Videospielverfilmungen als Synonym für Trash-Filme gegolten haben? Da hat man sich als Zocker*in nicht freudig auf jeden neuen Trailer gestürzt, weil das nächste große Meisterwerk wie The Last of Us oder Fallout ansteht. Bei Live-Action-Adaptionen von Animes war das nicht wirklich anders.

2 Dragon Ball-Filme gratis auf YouTube

Dennoch schaut man einem geschenkten Gaul bekanntlich nicht ins Maul. Und den besagten Gaul könnt ihr ganz einfach auf YouTube finden, denn bereits knapp 20 Jahre vor der US-amerikanischen Verfilmung Dragon Ball Evolution gab es zwei Live-Action-Adaptionen, die jeweils aus Südkorea und Taiwan stammen.

Auch wenn es sich bei den zwei Filmen leider nicht wirklich um Meisterwerke handelt, kommen sie bei manchen Fans zumindest besser als Dragon Ball Evolution an und könnten deswegen heute noch einen Blick Wert sein.

Dragon Ball: Fight Son Goku, Win Son Goku

Originaltitel: Dragon Ball: Ssawora Son Goku, Igyeora Son Goku

Dragon Ball: Ssawora Son Goku, Igyeora Son Goku Erscheinungsjahr: 1990

1990 Produktionsland: Südkorea

Südkorea IMDb-Bewertung: 4,9 basierend auf 226 Bewertungen (Stand 19. Juli 2024)

Darum geht’s: Der junge Krieger Son Goku geht auf eine Reise, um die sieben magischen “Orbs“ zu ergattern. Die Handlung orientiert sich lose an das originale Dragon Ball und zeigt daraus auch viele bekannte Charaktere wie Bulma, Muten Roshi oder Prinz Pilaf.

In typischer Dragon-Ball-Manier verprügelt Son Goku alle Bösewichte, die sich ihm in den Weg stellen.

Dragon Ball: The Magic Begins

Originaltitel: Xin qi long zhu

Xin qi long zhu Erscheinungsjahr: 1991

1991 Produktionsland: Taiwan

Taiwan IMDb-Bewertung: 4,3 basierend auf 1362 Bewertungen (Stand 19. Juli 2024)

Darum geht’s: Das Alien mit dem Namen Bullen-Dämonen-König kommt auf die Erde, um nach den sieben Drachen“perlen“ zu suchen. Während seiner Invasion dringt das Alien in ein Dorf ein und unterbricht eine Zeremonie, um gewaltsam an den Dorfschatz zu gelangen: eine Drachenperle.

Danach schickt der Bullen-Dämonen-König seine Schergen los, damit sie sich die restlichen Drachenperlen krallen. Als sie dabei eine nahestehende Person von Son Goku zu nahe treten, beginnt er vom Wunsch nach Rache erfüllt seine eigene Reise und stellt sich den Aliens entgegen.

Nach diesen beiden Vorschlägen haben wir noch einen kleinen Trivia-Fakt für euch: Wusstet ihr, dass Disney mittlerweile die Rechte an einigen Dragon-Ball-Filmen besitzt? Das liegt daran, dass die Distribution mancher Filme wie Dragon Ball Evolution von 20th Century Fox übernommen wurde, das in der Zwischenzeit von Disney gekauft wurde.

Disney hat noch keine Pläne geteilt, eine Live-Action-Verfilmung von Dragon Ball zu machen.

Sind die beiden Filme nun fester Bestandteil von eurem nächsten Filmabend?