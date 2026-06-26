Dragon Ball-Fan rekreiert mit einer Toilettenspülung Muten Roshis berühmte Mafuba-Technik und lächerlicher geht's kaum

Ein Dragon Ball-Fan hat Muten Roshis Mafuba-Technik ins Klo verlegt – würde Piccolo wahrscheinlich noch weniger gefallen. (© Akira Toriyama / Bandai Namco)

Dragon Ball hat schon in Anfangstagen legendäre Kampftechniken hervorgebracht. Vom Kamehameha bis zu Tenshinhans Taiyo-Ken hatten einige Charaktere ihren großen Auftritt mit überraschenden Ideen.

Auch die Mafuba-Technik gehört dazu und kam mehrfach gegen Dämonen wie Piccolo zum Einsatz. Ein Dragon Ball-Fan zieht das ins Absurde: Die Sogwirkung der Technik könne doch einfach durch eine Toilettenspülung dargestellt werden.

0:14 Dragon Ball Xenoverse 3 stellt neues ultimatives Kamehameha vor

Autoplay

Was die Mafuba mit einem Klo zu tun hat

Die Mafuba (魔封波) – dabei handelt es sich wörtlich um eine "Dämonversiegelungswelle" – ist eine der bekanntesten Techniken aus der originalen Dragon-Ball-Reihe.

Muten Roshi setzt sie gegen König Piccolo ein, nachdem sein Meister Mutaito mit diesem Versuch scheiterte:

In der DB-Chronologie ist Mutaitos Mafuba das erste Mal, das die Dämonenversiegelung eingesetzt wird. (© Akira Toriyama / Dragon Ball Official)

Ein spiralförmiger Energiewirbel saugt den Gegner in einen versiegelten Behälter (klassischerweise in einen elektrischen Reiskocher), den sogenannten "Denshi Jar". Die Technik kostet den Anwender enormes Lebenspotenzial – Muten Roshi überlebt ihren Einsatz gegen König Piccolo nur knapp.

Dieses Konzept des Aufsaugens wurde nun von "djfungsing" durch den Kakao gezogen; das zugehörige Video wiederum von "EmperorBigD" zur X-Plattform gebracht.

Hier zeigt eine Tuschezeichnung im Inneren eines Klobeckens (vermutlich) König Piccolo mit nach oben gerissenen Armen und schon in einem anfänglichen Sog. Nach Betätigung der Spülung, verwischt die Tusche und sorgt so für den visuellen Mafuba-Effekt – und der damalige Soundtrack darf auch nicht fehlen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Die Dragon Ball-Community freut sich nicht nur über die kreative Interpretation des Mafuba-Sogs, sondern sucht auch gleich nach passenden Namen für die "neue" Technik. "SoraCloudsecond" konzentriert sich dabei auf das Gefäß: Piccolo im Denshi-Glas zu versiegeln, habe der Fan ihn eben im "Denshi-Shitter" eingesperrt.

Es gibt aber ein potenzielles Problem, wie "Yash_Betgeri" konsequenterweise weiterdenkt: Würde der gezeichnete Dämon die Mafubagaeshi beherrschen – also die Gegentechnik, mit der ein Versiegelter den Energiewirbel zurückwerfen kann –, käme das Klowasser direkt auf den Anwender zu.

Wenn ihr die Mafuba-Technik im Klo aufführen könntet – welchen Dragon-Ball-Schurken würdet ihr darin versiegeln?