Hier seht ihr Son Goku, den berühmten Sayiajin aus Dragon Ball.

Dragon Ball Super-Fans rätseln momentan, ob wir in Zukunft einen ganz bestimmten Charakter wiedersehen könnten. Die Rede ist dabei von Turles, einem Saiyajin, der wie Son Goku und Freezer die Zerstörung des Planeten der Saiyajins überlebt hat. Nur wissen wir bisher nicht so richtig, wie ihm das gelungen ist. Aber genau dieses Mysterium könnte bald gelüftet werden.

Darum geht's: Akira Toriyamas Protegé und Dragon Ball-Illustrator Toyotaro hat eine neue Zeichnung veröffentlicht. Besonders bemerkenswert daran ist, dass diese aus dem April 2023 stammt, aber einen Charakter zeigt, der zu den fast schon vergessenen Figuren des Dragon Ball-Universums zählt.

So sieht das Bild aus:

Link zum Twitter-Inhalt

Dazu gibt es auch noch einen Kommentar, der viele Fans aufhorchen lässt. Was Toyotaro hier schreibt, klingt nämlich durchaus danach, als würde es sich dabei um einen Teaser handeln.

Das muss natürlich nicht zwingend heißen, dass die Frage danach wirklich irgendwann beantwortet wird. Aber genau das wünschen sich viele Fans immer noch und es könnte durchaus spannend sein, dieses Ereignis aus einer weiteren, bisher unbekannten Perspektive zu erzählen.

Das würde für viele Fans auch bedeuten, dass Turles – ähnlich wie Broly dank seines eigenen Films – irgendwann endlich offiziell zum Dragon Ball-Kanon gehört. Mit dem Baum der Macht und der Frage danach, wie Turles in dessen Besitz gekommen ist, gibt es noch mehr zu erzählen.

Litterally the only Saiyan unaccounted for in the DBS Broly Movie.



All the other Z Saiyans were made Cannon, where was/is he?🤔



The tree of might is of otherworldy origin. How did he get it? And can this be his gateway to Supe Lore? pic.twitter.com/S2KiWqRmtc