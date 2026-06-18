Dragon Ball-Fan macht Schnappschuss von bedeutendem Moment im Anime, findet ihn 31 Jahre später wieder und die Community schwelgt in Erinnerungen

Dragon Ball hat Zeit seiner 40-jährigen Geschichte zahlreiche legendäre Kampfmomente in unser Herz eingebrannt, die bis heute bei der Community für eine Welle der Nostalgie sorgt.
Ein solcher Augenblick wurde von einem Fan per klassischem Foto eingefangen – und die Dragon Ball-Fans wollen dem jetzt einen gebührenden Rahmen verpassen.
Die letzte Genkidama aus Dragon Ball Z
Der Beitrag, der von "chevy1500" auf dem Subreddit zu Dragon Ball Z eingefangen wurde, hat ein wenig was vom Film Inception: Ein Reddit-Foto, auf dem ein ausgedrucktes Foto zu sehen ist, das einen weiteren Bildschirm mit einer Dragon Ball-Szene zeigt.
Dabei handelt es sich dem Beitrag zufolge um einen Schnappschuss, der über 30 Jahre zurückliegt. Spätestens beim Blick auf den Fernseher dürfte das auch glaubwürdig sein, denn es handelt sich um die altehrwürdige Röhre.
Die Dragon Ball Z-Szene selbst ist indes nur bedingt zu erkennen. Findige Kommentare konnten den Ursprung aber schnell ausmachen: Es handelt sich um den Moment von Gokus letzter Genkidama des ursprünglichen DBZ-Animes im Zuge der Buu-Saga.
Link zum Reddit-Inhalt
Bei so vielen Blicken in die Vergangenheit von Setting bis Inhalt wird dem DBZ-Subreddit natürlich ganz warm ums Herz. Nahezu jeder Kommentar schlägt einen Tenor von "Behalte und hüte dieses Foto für immer" an.
"Diese Fernsehtage waren etwas besonderes als Kind!" erinnert sich ebenfalls jemand und manch einer findet sogar "das gehört in ein Museum". Ob es soweit kommen muss, ist zwar fraglich, aber auf jeden Fall wird klar, dass chevy1500 in den Augen vieler DB-Fans hier etwas wertvolles in der Hand hält.
Manche Meinungen gehen einen Schritt weiter: Für "tbz_who" gehört das Foto als Exponat ins weltberühmte Louvre-Museum. Ganz so extravagant muss chevy1500 nicht vorgehen, aber der Kernidee stimmen viele Fans zu: Ein solches Foto aus einer anderen Zeit gehört eingerahmt, aufgehängt und für alle Ewigkeit gesichert.
Habt ihr noch Erinnerungsstücke aus der alten Dragon Ball-Zeit?
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