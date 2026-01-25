In Dragon Ball Super:Beerus bekommt der Anime einen komplett neuen Anstrich und sieht noch besser aus als den je

Für Fans des Dragon Ball Super-Animes gab es gleich zwei große Ankündigungen: die Fortsetzung der Serie und ein Remake der bestehenden Staffel! Dragon Ball Super bekommt also einen neuen Anstrich und Toei Animation fängt dabei ganz von vorne an – mit dem Beerus-Arc!

Im Trailer können Fans bereits die ersten Bilder und den neuen Look der Serie sehen. Das Remake des Dragon Ball Super-Animes lautet "Dragon Ball Super: Beerus" und wird vorerst nur sechs Episoden beinhalten und somit die Beerus-Arc des Mangas abdecken.

Dragon Ball Super: Beerus erscheint im Herbst 2026. Ein genaueres Releasedatum ist noch nicht bekannt.