Läuft gerade In Dragon Ball Super:Beerus bekommt der Anime einen komplett neuen Anstrich und sieht noch besser aus als den je
In Dragon Ball Super:Beerus bekommt der Anime einen komplett neuen Anstrich und sieht noch besser aus als den je

55 Aufrufe

In Dragon Ball Super:Beerus bekommt der Anime einen komplett neuen Anstrich und sieht noch besser aus als den je

Myki Trieu
25.01.2026 | 17:35 Uhr

Für Fans des Dragon Ball Super-Animes gab es gleich zwei große Ankündigungen: die Fortsetzung der Serie und ein Remake der bestehenden Staffel! Dragon Ball Super bekommt also einen neuen Anstrich und Toei Animation fängt dabei ganz von vorne an – mit dem Beerus-Arc!

Im Trailer können Fans bereits die ersten Bilder und den neuen Look der Serie sehen. Das Remake des Dragon Ball Super-Animes lautet "Dragon Ball Super: Beerus" und wird vorerst nur sechs Episoden beinhalten und somit die Beerus-Arc des Mangas abdecken.

Dragon Ball Super: Beerus erscheint im Herbst 2026. Ein genaueres Releasedatum ist noch nicht bekannt.
Empfohlen
alle anzeigen
Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film Video starten   2:49

02.04.2014

Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film
He-Man und die Masters of the Universe kehren nach 39 Jahren zurück! Hier der erste Trailer Video starten   2:40

vor 9 Stunden

He-Man und die Masters of the Universe kehren nach 39 Jahren zurück! Hier der erste Trailer
Super Mario Galaxy-Film - Der 2. Trailer enthüllt Yoshi und weitere Charaktere Video starten   1   2:04

vor 2 Stunden

Super Mario Galaxy-Film - Der 2. Trailer enthüllt Yoshi und weitere Charaktere
In Dragon Ball Super:Beerus bekommt der Anime einen komplett neuen Anstrich und sieht noch besser aus als den je Video starten   2:38

vor einer Stunde

In Dragon Ball Super:Beerus bekommt der Anime einen komplett neuen Anstrich und sieht noch besser aus als den je
Kino-Trailer

Kino-Trailer
2.926 Videos

Zum Kanal
Beliebt
alle anzeigen
Super Mario Galaxy-Film - Der 2. Trailer enthüllt Yoshi und weitere Charaktere Video starten   1   2:04

vor 2 Stunden

Super Mario Galaxy-Film - Der 2. Trailer enthüllt Yoshi und weitere Charaktere
In Dragon Ball Super:Beerus bekommt der Anime einen komplett neuen Anstrich und sieht noch besser aus als den je Video starten   2:38

vor einer Stunde

In Dragon Ball Super:Beerus bekommt der Anime einen komplett neuen Anstrich und sieht noch besser aus als den je
He-Man und die Masters of the Universe kehren nach 39 Jahren zurück! Hier der erste Trailer Video starten   2:40

vor 9 Stunden

He-Man und die Masters of the Universe kehren nach 39 Jahren zurück! Hier der erste Trailer
Ist das die Revolution für LEGO-Steine? Wir stellen euch das neue Smart Play-System in 60 Sekunden vor Video starten   1     1:00

vor 2 Wochen

Ist das die Revolution für LEGO-Steine? Wir stellen euch das neue Smart Play-System in 60 Sekunden vor
Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film Video starten   2:49

02.04.2014

Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film
Niko, CJ + Michael: Was wurde aus den Helden aller GTA-Spiele? Video starten   18:48

vor 9 Stunden

Niko, CJ & Michael: Was wurde aus den Helden aller GTA-Spiele?
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
In Dragon Ball Super:Beerus bekommt der Anime einen komplett neuen Anstrich und sieht noch besser aus als den je Video starten   2:38

vor einer Stunde

In Dragon Ball Super:Beerus bekommt der Anime einen komplett neuen Anstrich und sieht noch besser aus als den je
Dragon Ball: Sparking! Zero bekommt weitaus mehr DLCs als nur spielbare Figuren Video starten   5:03

vor einer Stunde

Dragon Ball: Sparking! Zero bekommt weitaus mehr DLCs als nur spielbare Figuren
Neues Dragon Ball-Spiel zeigt noch nie zuvor enthüllte Charakter Designs von Akira Toriyama Video starten   2:15

vor 2 Stunden

Neues Dragon Ball-Spiel zeigt noch nie zuvor enthüllte Charakter Designs von Akira Toriyama
Super Mario Galaxy-Film - Der 2. Trailer enthüllt Yoshi und weitere Charaktere Video starten   1   2:04

vor 2 Stunden

Super Mario Galaxy-Film - Der 2. Trailer enthüllt Yoshi und weitere Charaktere
Niko, CJ + Michael: Was wurde aus den Helden aller GTA-Spiele? Video starten   18:48

vor 9 Stunden

Niko, CJ & Michael: Was wurde aus den Helden aller GTA-Spiele?
He-Man und die Masters of the Universe kehren nach 39 Jahren zurück! Hier der erste Trailer Video starten   2:40

vor 9 Stunden

He-Man und die Masters of the Universe kehren nach 39 Jahren zurück! Hier der erste Trailer
Düsteres Mittelalter mit Traumgrafik: 1348 Ex Voto erscheint im März, eine Konsolen-Version wurde aber gestrichen Video starten   1     1   1:33

vor einem Tag

Düsteres Mittelalter mit Traumgrafik: 1348 Ex Voto erscheint im März, eine Konsolen-Version wurde aber gestrichen
Endlich Japan! Forza Horizon 6 zeigt erstes Gameplay + verrät Details zur riesigen Open World Video starten   15:17

vor einem Tag

Endlich Japan! Forza Horizon 6 zeigt erstes Gameplay & verrät Details zur riesigen Open World
Fable hat uns beeindruckt - und Forza Horizon 6 auch Video starten   1:00:43

vor 2 Tagen

Fable hat uns beeindruckt - und Forza Horizon 6 auch
Tiere fangen in Hytale: So haltet ihr Schafe, Hühner und Schweine auf eurer Farm Video starten   0:40

vor 2 Tagen

Tiere fangen in Hytale: So haltet ihr Schafe, Hühner und Schweine auf eurer Farm
Assassin’s Creed 4: Black Flag - Warum lieben Fans es bis heute? Video starten   1     14:29

vor 2 Tagen

Assassin’s Creed 4: Black Flag - Warum lieben Fans es bis heute?
Die Macher von Psychonauts enthüllen neues Spiel: In Kiln prügelt ihr euch als selbstgetöpferte Vasen Video starten   1:45

vor 2 Tagen

Die Macher von Psychonauts enthüllen neues Spiel: In Kiln prügelt ihr euch als selbstgetöpferte Vasen
mehr anzeigen