Dragon Ball Z: Nach Freezer bekam es Son Goku mit einem Gegner zu tun, an den ihr euch vermutlich nicht erinnert

Wer war das nochmal?

Egal ob Cell, Boo oder Freezer – Dragon Ball Z war voll von mächtigen Bösewichten, mit denen es Son Goku und die Z-Truppe aufnehmen mussten. Euer liebster Bösewicht von allen ist Freezer, der beinahe alle Saiyajins auslöschte.

Doch direkt nach Freezer bekam es Son Goku mit einem anderen Schurken zu tun, an den sich wohl viele von euch nicht erinnern werden. Er hatte seinen eigenen Arc und tauchte sogar in einem der Kinofilme auf. Trotzdem ist er nur wenigen im Gedächtnis geblieben.

Dragon Ball: Diesen Bösewicht haben wohl die meisten vergessen

Um wen geht es? Die Rede ist von Garlic Jr., der direkt im Anschluss der Freezer-Saga zu sehen ist. Der Schurke taucht erstmals im Film Dragon Ball Z – The Movie: Die Todeszone des Garlic Jr. auf. Die Geschichte des Films spielt noch vor dem Start von Dragon Ball Z. Hier gelingt es Son Gohan, Garlic Jr. in seine eigene Todeszone zu verbannen.

Nach der Freezer-Saga schafft es der Bösewicht, aus er Todeszone zu entkommen. Seine Rückkehr könnt ihr euch im folgenden Video ansehen:

Garlic Jr. sinnt nach Rache und bringt dafür einen Großteil der Weltbevölkerung unter seine Kontrolle. Son Gohan, Krillin und einige andere können fliehen. Im Anschluss müssen sie sich dem Fiesling in einem erbitterten Kampf stellen. Der komplette Arc spielt zwischen den Ereignissen der Freezer- und der Trunks-Saga.

Das große Geheimnis hinter der Stärke von Garlic Jr. ist ein Stern namens Mayko. Er ist die Heimat von Garlic Jr. und seinem Vater. Alle 12.000 Jahre gelangt er in die Umlaufbahn der Erde, was auch im Anime der Fall war. Garlic Jr. zog seine Stärke aus der Nähe des Sterns.

Wieso ist Garlic Jr. nicht so beliebt wie andere Bösewichte? Sowohl der Kinofilm als auch der Arc selbst sind keine Erfindung von Akira Toriyama. Die Geschichte stammt aus der Feder von Katsuyuki Sumisawa und taucht gar nicht im originalen Manga auf. Deshalb ist Garlic Jr. nur Filler-Material.

Seine Geschichte wurde in Dragon Ball Z Kai sogar komplett ausgelassen. Außerdem sind Son Goku und Vegeta in dem Arc gar nicht an den Kämpfen beteiligt. Die beiden haben sich während der Freezer-Saga geopfert, um den gleichnamigen Bösewicht zu besiegen. Sie befanden sich zu dem Zeitpunkt also im Jenseits und konnten nicht helfen.

Es gibt also mehrere Gründe, wieso Garlic Jr. in Vergessenheit geraten sein könnte. Er ist kein so ikonischer Bösewicht wie Freezer, Cell oder Boo.

Habt ihr noch Erinnerungen an Garlic Jr.?