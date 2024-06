Son Goku als Super Saiyajin 3 mit kurzen Haaren: Diese offizielle Dragon Ball-Zeichnung zeigt völlig andere SSJ3-Verwandlung und wir lieben sie

So kennen wir Son Goku als Super Saiyajin 3. Doch was wäre, wenn der Gute dem Frisör einen Besuch abgestattet hätte?

In den 40 Jahren seit Entstehung haben wir schon viele Charaktere aus dem Dragon-Ball-Universum kennenlernen dürfen. Dank Akira Toriyamas einzigartigem Zeichenstil haben sich die meisten auch in unser Gedächtnis eingebrannt. Deswegen ist es umso überraschender, wenn wir eine eigentlich ikonische Verwandlung in einem anderen Design sehen.

Son Goku als Super Saiyajin 3 mit kurzen Haaren

Auf X, ehemals Twitter, teilt “Merik_MERIMO“ eine Skizze aus dem Buch Dragon Ball: A Guide to the Akira Toriyama World, das 2014 erschienen ist. Auf dieser ist unter anderem Son Goku in seiner Super-Saiyajin-3-Verwandlung zu sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Anders als in der finalen Version, die wir aus Manga und Anime kennen, hat Son Goku hier kürzere, stachelige Haare, die im Vergleich zu seinen beiden vorherigen Transformationen nicht wirklich wachsen. Sein Gesicht ist jedoch schon deutlich kantiger.

Son Gokus Affenschwanz kehrt ebenfalls auf der Skizze zurück. Eigentlich verliert er diesen irgendwann und bekommt ihn erst wieder in der Verwandlung zum Super Saiyajin 4 in Dragon Ball GT zurück. Damit würde die Transformation zum SSJ3 in der Skizze zumindest eine sinnvolle Verbindung zwischen den beiden Verwandlungen darstellen.

Zum Summer Game Fest wurde ein Trailer zum neuen Prügler Dragon Ball: Sparking! Zero gezeigt, in dem ihr euch ab dem 11. Oktober wieder in epische Anime-Kämpfe stürzen könnt:

1:42 DRAGON BALL: Sparking! ZERO hat endlich ein Releasedatum und wir freuen uns auf den Story-Prügler

Wer nach diesem Beitrag neugierig auf die restlichen Verwandlungen von Son Goku geworden ist, kann einen Blick auf den Artikel von Kollegin Myki werfen, in dem sie alle Transformationen für euch zusammenfasst:

Skizzen wie diese geben uns einen Einblick in die Denkprozesse von genialen Köpfen wie Akira Toriyama und zeigen uns, dass er womöglich noch viele weitere Ideen für das Dragon-Ball-Universum hatte. Abgesehen von solchen “Was wäre wenn“-Szenarien ist es auch einfach schön, neues Bildmaterial betrachten zu dürfen.

Welche Variante vom SSJ3 gefällt euch besser, die mit langen oder kurzen Haaren?