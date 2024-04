Dragon Ball Super: Wann erscheint Kapitel 104? Release, Story und Leaks zum kommenden Manga-Kapitel

Was für Abenteuer wird Son Goku im nächsten Kapitel erleben und welche Feinde wird er treffen? (Bild: © Toei Animation)

Der Manga zu Dragon Ball Super wurde bis zum Tod von Akira Toriyama regelmäßig in monatlichen Abständen aktualisiert. Toriyama war für die Geschichte zuständig, während Toyotaro für die Zeichnungen verantwortlich war. Wir haben euch hier alle wichtigen Informationen zu einem möglichen Release-Datum, Leaks und mehr für das kommende Kapitel 104 zusammengetragen.

Wann erscheint Dragon Ball Super Kapitel 104? Aktuelle Infos zum Release

Wann erscheint das Kapitel 104? Noch nicht bekannt

Noch nicht bekannt Wo ihr das neue Kapitel lesen könnt: MangaPlus

MangaPlus Aktuelle Arc: Noch nicht bekannt

Der Dragon Ball Super-Manga kündigte am 20. März offiziell eine Pause ab dem April an und der Zeitraum für die Abwesenheit ist unbekannt. Der Grund für diese Pause ist der plötzliche Tod des Dragon Ball-Schöpfers Akira Toriyama, der aktiv an der Geschichte von Dragon Ball Super mitgewirkt hat.

Spoilerwarnung! Im folgenden Abschnitt befinden sich Spoiler zum letzten aktuellen Kapitel 103 von Dragon Ball Super.

Das ist in Kapitel 103 passiert

Nachdem Son Gohan und Piccolo ihre neuen Formen “Beast”-Gohan und “Orange”-Piccolo in der Call-Max-Arc bekommen hatten, kamen auch Vegeta und Son Goku zurück auf die Erde. Goku hatte von Gohans neu gewonnener Stärke gehört und wollte seinen Sohn in einem kleinen Trainingskampf testen.

Im Kampf stellen beide ihre stärksten Formen und Kampftechniken unter Beweis, während Vegeta und die anderen Z-Krieger den Schlagabtausch interessiert mitverfolgen. Nachdem Son Goku einen starken Hieb von Gohan in seinem “Beast”-Zustand eingesteckt hat, bricht er den Kampf ab und merkt an, dass er nur sehen wollte, wie stark die neue Form seines Sohnes ist.

Das Manga-Kapitel endet mit einem kleinen Scherz darüber, dass Goku womöglich seine Nichte “Pan” vergessen hat und einer herzerwärmende Nachricht von Zeichner Toyotaro und dem Team über Akira Toriyama.

Leaks und was als nächstes in Kapitel 104 passieren könnte

Es gibt derzeit keine Leaks zum kommenden Kapitel. Mit Kapitel 103 war nun auch der Epilog zur Manga-Adaption des Dragon Ball Super: Super Hero-Films abgedeckt und beendet. Das war auch die letzte Handlung, die aus der Feder von Akira Toriyama stammte. Dragon Ball Super könnte also hier bereits enden, aber es gibt noch einige Story-Plots zu klären.

Als nächste und neue Arc könnte Freezer wieder in den Mittelpunkt gerückt werden, da dieser in der Granolah-Saga eine neue Form namens “Black Freezer” erhalten hat. In dieser Form war er Son Goku und Vegeta in ihren stärksten Zuständen trotzdem überlegen und ist nach dem Kampf verschwunden. Es ist also der perfekte Moment, den alten Bösewicht wieder in der Geschichte auftauchen zu lassen.

Was sind eure Theorien und Meinungen zum kommenden Kapitel von Dragon Ball Super?