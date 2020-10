Dragon Ball Super: Moro-Saga fast am Ende, aber es geht direkt weiter

Son Gokus Kampf gegen den Bösewicht Moro steuert auf sein Finale zu. Nach dem Galactic Patrol Prisoner-Arc, der sich um den mächtigen Moro dreht, geht es aber für unsere Helden noch weiter. Nachdem bereits spekuliert wurde, was im Anschluss folgt, hat "Victory" Uchida nun in einem Interview die Arbeit an der Fortsetzung bestätigt (via Comicbook).

Für Son Goku & Co. geht es in einem neuen Arc weiter

Als verantwortlicher Redakteur des V-Jump-Magazins, in dem der Dragon Ball Super-Manga erscheint, hielt Uchida am 14. Oktober ein Interview, das auf dem offiziellen YouTube-Kanal des Magazins zu sehen ist. Darin sprach er über den Manga und die Zusammenarbeit mit Dragon Ball-Schöpfer Akira Toriyama und Manga Artist Toyotaro. Dank des Twitter-Users Cipher_db wurde der Inhalte übersetzt und mit den Fans geteilt:

Link zum Twitter-Inhalt

Durch diese Zusammenfassung erfuhren wir unter anderem, dass der aktuelle Arc rund um Bösewicht Moro bald seinen Höhepunkt finden wird. Und was kommt dann danach? Uchida hatte auch dazu Informationen. Er ging zwar nichts ins Detail, aber erzählte, dass er, Toriyama und Toyotoro sich bereits in Meetings darüber Gedanken machen. Die Planung läuft also und somit bekommen Dragon Ball Super-Fans irgendwann auch Nachschub - zumindest erst einmal in Manga-Form.

Während der Dragon Ball Super-Manga 2015 im V-Jump-Magazin des Shueisha-Verlags gestartet ist und mittlerweile 64 Kapitel umfasst, können wir die neuen Manga-Abenteuer von Son Goku und seinen Freunden hierzulande über den Carlsen-Verlag verfolgen. Das kommende 65. Kapitel könnte dabei übrigens eine Überraschung parat halten:

14 1 Mehr zum Thema Dragon Ball Super-Teaser: Fans ärgern sich über Son Gokus Entscheidung

Was glaubt ihr, wie Endet die Geschichte rund um Moro? Und was denkt ihr, wie geht Dragon Ball Super danach weiter?