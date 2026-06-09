Dragon Ball-Fans feiern die wohl günstigste Reparatur einer Autodelle aller Zeiten – die "Yamchu-Pose" passt eben perfekt

Yamchu in der berüchtigten Pose eignet sich laut Reddit auch zur günstigsten Karosserie-Reparatur aller Zeiten. (© YouYongku via Reddit)

Dragon Ball hat in seinen vierzig Jahren nicht nur zahlreiche legendäre Szenen, sondern auch Memes für die Internet-Geschichte hervorgebracht.

Eines der bekanntesten dürfte die "Yamchu-Pose" sein – und genau die passt haargenau in das Dilemma von "YouYongku", dessen Auto eine kleine Beule hatte.

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Die berühmteste Niederlage der Dragon Ball-Geschichte

Wer Dragon Ball Z kennt, weiß, worum es geht: Yamchu gehört zu Gokus ursprünglichen Weggefährten aus der frühen Dragon Ball-Zeit. In der Saiyajin-Saga, in der die Saiyajin Nappa und Vegeta die Erde angreifen, wird er von einem Saibaman getötet, einem genmanipulierten pflanzlichen Kampfwesen.

Der Saibaman klammert sich an Yamchu und löst einen Selbstmordangriff aus. Yamchu liegt danach in einem kleinen Krater auf dem Boden – und genau die Szene wurde zur Meme-Vorlage schlechthin.

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Neben zahlreichen Hommagen in der Anime-Welt an diese Pose gibt es sogar Figuren davon.

Eine davon fand ihren Weg zu "YouYongku", der einen kreativen Weg für eine Autodelle gefunden hat und diese kurzerhand zum Krater aus dem Meme umfunktionierte:

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Die Bilder erheitern die Dragon Ball-Fans, die der Meme-Kultur hauptsächlich eine weitere Ebene verleihen: Die unvergleichliche "Abridged"-Serie von TeamFourStar, die sich als Dragon Ball-Parodie einen Namen gemacht hat, wird in den Kommentaren besonders oft referenziert.

Schließlich hatte DragonBall Z Abridged einen guten Teil dazu beigetragen, dass die Yamchu-Pose überhaupt zu einem so großen Meme wurde – mit legendären Dialogen wie Yamchus Frage, ob sich Vegeta denn nicht an ihn erinnere und der Antwort, dass "Nappa gegen alle außer Son Goku kämpfte. Außer dem Typen, der von einem Saibamen erledigt wurde..."

Welche Hommage an das Yamchu-Meme gehört zu euren Favoriten?