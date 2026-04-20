Dragon Ball: Sparking! Zero bekommt einen gigantischen DLC mit über 30 weiteren spielbaren Figuren und einem neuen Modus

Im Rahmen der Dragon Ball Games Battle Hour hat Bandai Namco nicht nur den nächsten Ableger der Xenoverse-Reihe angekündigt, sondern auch den neuen großen DLC für Sparking! Zero gezeigt.

Fans und Spieler*innen des beliebten Arena-Fighters Dragon Ball: Sparking! Zero können sich in Zukunft auf den DLC "Super Limit Breaking" freuen, der das Spiel mit über 30 zusätzlichen spielbaren Charakteren, über 20 neuen Kostümen, vier neuen Maps und einem neuen Einzelspieler-Modus erweitert.

Der DLC ist für diesen Sommer 2026 geplant. Ein genaueres Releasedatum ist noch nicht bekannt.