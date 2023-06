Toriyama hat Vegeta in Dragon Ball Z nur getötet, weil er die Fans verraten wollte

Eigentlich hätte Vegeta nicht sterben müssen.

Für die Krieger aus Dragon Ball Z ist es nichts Ungewöhnliches, wenn sie sterben. Dank der Dragon Balls ist es möglich, sie innerhalb eines Jahres wiederzubeleben. Auch der Prinz der Saiyajins, Vegeta, ist schon einmal in der Serie gestorben.

Sein erster Tod ist den Fans in Erinnerung geblieben, weil er gegen den Bösewicht verloren hat, der für den Tod vieler Saiyajins verantwortlich war: Freezer. Doch wie Manga-Autor Akira Toriyama nun verrät, sind die Fans selbst Schuld am Tod von Vegeta.

Dragon Ball Z: Darum musste Vegeta sterben

Im Manga ist es eindeutig: Vegeta ist nicht stark genug und unterliegt deshalb Freezer. Dieser spielt quasi nur mit ihm und versetzt ihm dem Todesstoß, als er am Boden liegt. Doch laut Toriyama musste Vegeta nur sterben, weil er die Erwartungen der Fans enttäuschen wollte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Der Mangaka erhielt nämlich mehrere Anfragen, dass Vegeta bitte nicht sterben solle. Doch sobald sich ein Fan etwas wünscht, tut Toriyama das Gegenteil: Er betrügt seine Fans.

In den Kommentaren des Tweets nennt ein User weitere Beispiele, die sich die Fangemeinde anders gewünscht hätte. Dazu zählen die Tatsache, dass das Universum nur von 28 Planeten bevölkert wird, und die Potara-Ohrringe zur Fusion von Charakteren.

Somit hört der Manga-Autor zwar auf das Feedback der Community, allerdings nicht in der Weise, wie sie es sich wünschen würden. Solltet ihr also selbst einen Wunsch an Toriyama haben: Schreibt ihm das Gegenteil!

Ein Charakter ist bislang noch nie gestorben

In der Welt von Dragon Ball gibt es nur einen Charakter, der bislang noch nicht durch die Dragon Balls wiederbelebt werden musste: Mr. Satan. Er wirbt zwar damit, dass er der stärkste Krieger der Welt ist, doch eigentlich handelt es sich bei ihm um einen Hochstapler.

Jedes Mal, wenn die Menschheit ausgelöscht wurde, war Mr. Satan zufällig an einem anderen Ort. Damit hat Mr. Satan sogar dem starken Saiyajin-Prinzen Vegeta etwas voraus.

Wir dürfen gespannt sein, welche neuen Flausen sich Akira Toriyama dank der Fan-Briefe ausdenkt. Aktuell läuft die Geschichte von Dragon Ball nämlich mit Dragon Ball Super weiter. Hier läuft aktuell die Super Hero Saga, in der die beiden Teenager Trunks und Son-Goten im Mittelpunkt stehen.

Was würdet ihr euch von Akira Toriyama wünschen, damit er es ins Gegenteil umsetzt?