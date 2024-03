Dragonball-Neuauflage geht weiter: Erlebt den Anime-Klassiker endlich ungeschnitten auf Blu-ray & DVD!

Am 22. März erscheint endlich Volume 5 der Dragonball-Neuauflage auf Blu-ray und DVD.

Crunchyroll lässt sich Zeit, aber am 22. März und somit rund fünf Monate nach dem Release von Vol. 4 kommt nun endlich Vol. 5 der ungeschnittenen Dragonball-Neuauflage in den Handel. Auf Amazon könnt ihr bereits sowohl die DVD- als auch die Blu-ray-Version vorbestellen, und zwar mit Preisgarantie. Sollte der Preis bis zum Release noch sinken, zahlt ihr also automatisch weniger.

Derzeit kostet die Blu-ray-Version 62,99€, während die DVD-Fassung bei 49,99€ liegt. Alternativ könnt ihr auch bei MediaMarkt oder bei Saturn bestellen, am Preis ändert das allerdings nichts.

Ihr habt noch gar nichts von der Dragonball-Neuauflage mitbekommen? Kein Problem: Die ersten vier Volumes des Anime-Klassikers, die von Januar bis Oktober 2023 erschienen sind, sind noch immer gut verfügbar. Hier findet ihr sie:

Was bietet Vol. 5 der Dragonball-Neuauflage?

Die Auflösung des Dragonball HD-Remasters beträgt zwar 1080p, das 4:3-Format bleibt aber erhalten.

Die Neuauflage der aus den 80ern stammenden Anime-Serie zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass die damals fürs deutsche Fernsehen herausgeschnittenen Szenen wieder eingefügt wurden. Da allerdings eine deutsche Synchronisation dieser Szenen mit den Originalsprechern nach so langer Zeit nicht mehr möglich war, liegen sie lediglich im japanischen Originalton mit deutschen Untertiteln vor.

Volume 5 der Sammlung liefert euch die Folgen 102 bis 122 der insgesamt 153 Folgen umfassenden Serie als Digipak im Schuber. Als Bonus bekommt ihr noch einen Episodenguide, zwei Postkarten und das deutsche Opening und Ending obendrauf. Die Gesamtlaufzeit des Volumes liegt bei stolzen 8 Stunden und 45 Minuten.

Ihr könnt die Folgen übrigens in Form eines HD-Remasters mit zeitgemäßer 1080p-Auflösung genießen. Am alten 4:3-Format wurde allerdings festgehalten, um die Proportionen nicht zu verzerren. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auf die deutsche Synchronisation verzichten und die Serie auch komplett auf japanisch schauen, wahlweise mit deutschen Untertiteln.

