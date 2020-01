DreamHack 2020 & die MAX-LAN: Unser Programm in Leipzig

LAN-Partys sind super, aber mit schnellem Internet und Online-Spielen etwas aus der Mode gekommen - die DreamHack und ihre Ableger überall auf der Welt zeigen aber, dass LAN als Event im Messestil durchaus noch funktioniert. Um euch einen Einblick in die Mega-LAN in Leipzig zu geben und gleichzeitig ein bisschen Oldschool zu zocken, haben wir uns entschlossen, eine LAN auf der LAN zu starten und euch live mitzunehmen!

Am Donnerstag, 26. Januar, wollen wir euch schon mal ein bisschen vom Aufbau zeigen, bevor wir dann aber von Freitag bis Sonntag immer von 10 bis 20 Uhr für euch spielen, quatschen oder interessante Gäste löchern, beispielsweise zum großen Thema Esports. Dazwischen gibt's Quiz-Stunden, retroMAX, Herausforderungen und Eindrücke von der eigentlichen LAN auf der DreamHack. Es lohnt sich also, bei MAX reinzuschauen!

Hinweis:Wir sind mit GameStar Medienpartner der Dreamhack und selbst mit unseremMAX-Studioin Leipzig vor Ort. Außerdem begleiten wir auf der Dreamhackdie deutsche Casemod-Meisterschaft. In unserem Gewinnspiel verlosen wir zudemVIP-Plätze für die große LAN-Party.



Was bedeutet das?Bei einer Medienpartnerschaft vereinbaren zwei Unternehmen, sozusagen gegenseitig Werbung für sich zu machen. Dabei fließt in der Regel kein Geld, viel mehr geht es darum, von den Stärken des jeweils anderen zu profitieren. Aktuell freut sich die Leipziger Messe drüber, via GameStar viele potenzielle Dreamhack-Besucher zu erreichen.



Warum macht GameStar das?Wir glauben, dass sich viele unserer Nutzer für die Veranstaltung und die Events dort interessieren. Und hoffen natürlich, durch unsere Präsenz dort neue Leser zu gewinnen. Medienpartnerschaften funktionieren nur, wenn die Beteiligten ungefähr gleich "stark" sind und es ein gemeinsames, verbindendes Thema gibt - wie eben bei der DreamHack Leipzig 2019 und GameStar.

DreamHack 2020 in Leipzig: Unser Programm

Donnerstag, 23. Januar

Ab 16 Uhr - Ersteindruck aus den Hallen: Einer streamt, die anderen bauen auf

Freitag, 24. Januar

Ab 10 Uhr - Frühstücksfernsehen mit der MAX-Crew

Ab 11 Uhr - King of MAX #1: Wer fordert Jonas heraus?

Ab 12 Uhr - CoD: Modern Warfare & Gunfight

Ab 13 Uhr - Talk: Esports & ein Blick hinter die Kulissen

Ab 14 Uhr - Age of Empires 2: Definitive Edition

Ab 15 Uhr - Warcraft 3: Skirmish

Ab 16 Uhr - Talk: Die Multiplayer-Hits 2020

Ab 17 Uhr - retroMAX & die Counterstrike-Beta

Ab 18 Uhr - Dota 2

Ab 19 Uhr - Das Community-Game des Tages: Ihr entscheidet, was wir zocken!

Samstag, 25. Januar

Ab 10 Uhr - Frühstücksfernsehen mit der MAX-Crew

Ab 11 Uhr - King of MAX #2: Wer stürzt den Freitagstyrannen?

Ab 12 Uhr - Talk: Amar, Fortnite und das MAX-Turnier

Ab 13 Uhr - Worms W.M.D.

Ab 14 Uhr - Overcooked 2

Ab 15 Uhr - Mario Kart

Ab 16 Uhr - Gilette-Challenge: Das große Quiz

Ab 17 Uhr - Talk: Landwirtschafts-Simulator als Esports-Spiel

Ab 18 Uhr - Talk: Die besten LAN-Geschichten aus dem Team und der Community

Ab 19 Uhr - Das Community-Game des Tages: Ihr entscheidet, was wir zocken!

Sonntag, 26. Januar

Ab 10 Uhr - Frühstücksfernsehen mit der MAX-Crew

Ab 11 Uhr - King of MAX #2: Wer stürzt den Samstags-Overlord?

Ab 12 Uhr - Keep Talking and Nobody Explodes

Ab 13 Uhr - Talk: Gatekeeping & unser aller Hobby

Ab 14 Uhr - Warcraft 3: Fun Maps von Uther Party bis TD

Ab 15 Uhr - Talk: Die Highlights der Indie Arena Booth

Ab 16 Uhr - Circus Maximus: Eure Fragen entscheiden über das Schicksal des Kandidaten

Ab 17 Uhr - Das Community-Game des Tages: Ihr entscheidet, was wir zocken!

Ab 18 Uhr - Alles hat ein Ende: Wir bauen ab und ihr dürft zuschauen