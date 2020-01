An diesem Wochenende findet in Leipzig die DreamHack statt. Begleitend zum großen Gaming-Festival gibt es sowohl bei Saturn als auch bei MediaMarkt große Rabattaktionen mit zahlreichen Gaming-Deals.

DreamHack Deals bei MediaMarkt

DreamHack Deals bei Saturn

Leider richten sich die meisten Angebote ausschließlich an PC-Spieler. Auch für Konsoleros interessant sind immerhin die reduzierten Gaming-Headsets. Hier haben wir euch ein paar Modelle herausgesucht, die ihr laut Vergleichsplattformen derzeit nirgendwo günstiger bekommt als bei MediaMarkt und Saturn:

Turtle Beach Atlas Three

Das Turtle Beach Atlas Three ist bei beiden Händlern auf 33€ reduziert. Der reguläre Preis liegt bei MediaMarkt bei 55€, Saturn gibt eine UVP von 79,99€ an. Zu diesem Preis bekommt ihr ein mit allen Konsolen kompatibles kabelgebundenes Headset, das über 50-mm-Treiber verfügt und bei dem sich nicht nur die Lautstärke des Kopfhörers, sondern auch die des Mikros durch Regler am Hörer verstellen lässt.

Razer Kraken

Das Razer Kraken gibt es bei Saturn für 49€ statt 59,99€. MediaMarkt hat das Modell nicht im Angebot, dafür könnt ihr es bei Amazon zum selben Preis wie bei Saturn bekommen.

Razer Kraken statt 59,99€ für 49€ bei Saturn

Das Razer Kraken ist wie das Turtle Beach Atlas Three kabelgebunden und verwendet 50-mm-Treiber. Es soll sich durch einen besonders hohen Tragekomfort von der Konkurrenz abheben. Hierzu werden ein dick gepolsterter Rahmen und mit Kältegel gefüllte Ohpolster verwendet, die die Wärmeentwicklung verringern sollen.

HyperX Cloud Alpha

Mit dem HyperX Cloud Alpha gibt es bei beiden Händlern eines der beliebtesten Gaming-Headsets günstiger. Der Preis ist von 96,99€ auf 79,99€ gefallen. Dank seines ausgewogenen Klangs und seines hochwertigen Mikrofons hat es das Cloud Alpha in unserem großen Vergleich der besten Gaming-Headsets zum Preis-Leistungs-Tipp gebracht.

Günstiger bei Bestellung über ebay

Obwohl es die genannten Modelle bei keinem anderen Händler günstiger gibt als bei MediaMarkt und Saturn, könnt ihr mit einem Trick nochmal ein paar Euro sparen:

Beide Händler bieten die Headsets nämlich auch über ebay an. Dort könnt ihr derzeit mithilfe des Gutscheincodes PLAYER201 10% auf viele Gaming-Artikel sparen, die Headsets eingeschlossen. Obwohl MediaMarkt und Saturn auf ebay teurer verkaufen als im eigenen Shop, kommt ihr dadurch insgesamt etwas günstiger weg. Hier geht's zu den Angeboten:

Der Gaming-Gutschein bei ebay kann 2 x pro Person eingelöst werden, der maximale Rabatt beträgt 50€. Mehr über die Aktion erfahrt ihr hier:

10% Rabatt auf Gaming-Artikel bei ebay

Weitere DreamHack Deals

Wie gesagt, gibt es bei Saturn und MediaMarkt noch eine Menge weiterer Gaming-Deals. Diejenigen unter euch, die manchmal auch auf dem PC spielen, sollten vielleicht einen Blick riskieren, denn von Gaming-Notebooks über Monitore und Grafikkarten bis hin zu Mäusen und Tastaturen ist alles dabei.

