DualSense Edge im Angebot: Sonys PS5 Pro Controller gibt's jetzt 65€ günstiger bei Amazon!

Bei Amazon gibt's den DualSense Edge jetzt günstig im Sonderangebot.

Wenn euch der gewöhnliche DualSense PS5-Controller nicht gut genug ist, ist jetzt die perfekte Gelegenheit, auf etwas Besseres umzusteigen. Bei Amazon könnt ihr euch nämlich gerade den Sony DualSense Edge im Angebot sichern, im Vergleich zum Release-Preis kommt ihr jetzt mit der weißen Version 65€ günstiger weg. Hier geht’s zum Deal:

Das Angebot ist ein Teil des Days of Play Sales bei Amazon, der noch bis zum 11. Juni läuft und viele weitere PS5-Deals bietet, darunter zahlreiche Spiele sowie die PS5 Slim Konsole selbst. Hier ein paar Beispiele:

Weitere PS5-Angebote aus dem Amazon Days of Play Sale findet ihr hier:

Sony DualSense Edge: Der beste PS5-Controller für immersives Spielen

Ihr bekommt den Sony DualSense Edge PS5-Controller mit einigem Zubehör geliefert.

Der DualSense Edge bietet all die Extras, die man von einem guten Pro Controller erwarten kann, darunter zusätzliche Paddles auf der Rückseite, Trigger Stops zum Verkürzen der Wege der Trigger und zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten, um den Controller an eure Vorlieben anpassen zu können. Es gibt sogar zwei zusätzliche Tasten unterhalb der Sticks, durch die ihr Einstellungen schnell während des Spielens wechseln könnt.

Vor anderen hochwertigen PS5-Controllern, die von Drittherstellern stammen, zeichnet sich der DualSense Edge zudem durch das haptische Feedback und die adaptiven Trigger aus. Diese Features, über die ausschließlich DualSense Controller verfügen, sorgen für ein immersiveres Spielerlebnis, indem sie sich an die konkrete Spielsituation anpassen und beispielsweise das Gefühl beim Betätigen des Abzugs seiner Waffe imitieren.

Einen Nachteil hat der DualSense Edge allerdings auch: Nutzt ihr tatsächlich all seine Features, liegt die Akkulaufzeit nur bei etwa sechs Stunden. Ihr solltet also nicht vergessen, den Controller nach jeder längeren Session aufzuladen. Wenn ihr jedoch einen vollwertigen Pro Controller für PS5 wird, mit dem ihr euch so richtig in die Spielwelten und eure Rollen hineinfühlen könnt, ist der DualSense Edge fraglos die erste Wahl.