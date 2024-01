Neuer DualSense erscheint am Freitag: Jetzt PS5-Controller in Sterling Silver sichern!

Schon am Freitag ist der Release-Termin der neuen DualSense-Variante in Sterling Silver.

Am 26. Januar, also an diesem Freitag, erscheint die neue Version des Sony DualSense in der Farbe Sterling Silver. Bei Amazon könnt ihr euch den PS5-Controller jetzt bereits ein bisschen günstiger sichern, nämlich für 74,99€ (UVP: 79,99€). Hier findet ihr ihn:

Die neue DualSense-Variante gehört zur einer Reihe namens „Deep Earth Collection“, aus der auch die schon im November erschienenen Versionen „Cobalt Blue“ und „Volcanic Red“ stammen. Während Cobalt Blue derzeit bei Amazon ebenfalls für 74,99€ verfügbar ist, ist Volcanic Red hier bereits ausverkauft. Ihr könnt den Controller aber noch unter anderem bei MediaMarkt bekommen:

Was ist das Besondere am DualSense PS5-Controller Sterling Silver?

Der DualSense in Sterling Silver ist dasjenige Modell der Deep Earth Collection, bei dem der metallische Glanz am besten zur Geltung kommt.

Die DualSense Controller der Deep Earth Collection zeichnen sich durch einen besonderen metallischen Glanz aus, der bei der Variante Sterling Silver noch deutlich stärker zur Geltung kommt als bei den Versionen in Rot und Blau.

Ob man Sonys reichlich blumige Behauptung, das Design sei „inspiriert von den kraftvollen Farben tief im Inneren unseres Planeten und im Metallic-Finish veredelt“, wirklich ernst nehmen muss, sei mal dahingestellt. Aber durch den matten Schimmer wirkt der Sterling Silver Controller schon etwas edler und eleganter als frühere DualSense-Varianten.

Technisch gibt es übrigens keine Unterschiede zwischen den neuen DualSense-Modellen und den älteren Versionen. Bei der Deep Earth Collection des PS5-Controllers geht es allein um die Optik.

PS5-Cover in Sterling Silver erscheint ebenfalls bald!

Das neue PS5-Cover in Sterling Silver sollte ebenfalls bald verfügbar sein.

Falls ihr wollt, dass eure PS5 und der neue DualSense Controller farblich zusammen passen, könnt ihr euch übrigens bald auch ein passendes PS5-Cover in Sterling Silver holen. Dieses ist bei Amazon aktuell zwar noch nicht bestellbar, aber immerhin schon im Shop zu finden:

Beachtet dabei bitte: Das hier verlinkte PS5-Cover passt nur zur alten PS5 Disc Edition, nicht zur PS5 Digital und auch nicht zur neuen PS5 Slim.

