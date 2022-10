DualSense PS5-Controller: Jetzt die God of War Ragnarök Limited Edition vorbestellen

Am 9. November erscheint pünktlich zum Release des Spiels die God of War Ragnarök Limited Edition des Sony DualSense PS5-Controllers. MediaMarkt und Saturn hatten die Vorbestellungen für das neue Gamepad schon vor allen anderen Shops gestartet, nun ist auch Amazon nachgezogen. Wir nehmen an, dass weitere Shops bald folgen werden.

Allerdings gibt es derzeit wenig Grund, bei Amazon zu bestellen, denn MediaMarkt und Saturn sind bislang 5€ günstiger und auch dort ist der Versand kostenlos. Bei allen drei Händlern besteht zudem eine Preisgarantie: Sollten der Controller vor dem Erscheinungstermin noch günstiger werden, bekommt man automatisch den besseren Preis, auch wenn man zuvor teurer bestellt hat.

Was ist das Besondere an der DualSense God of War Ragnarök Limited Edition?

Unter allen bisher erschienenen oder angekündigten Varianten des Sony DualSense PS5-Controllers weicht die God of War Ragnarök Limited Edition am stärksten vom Standard-Design ab. Der Bereich rund um die Analogsticks, der bei allen anderen DualSense Controllern schwarz ist, ist hier weiß. Die Vorderseite des Controllers ist zweifarbig, denn während das Touch Pad ebenfalls weiß ist, sind die Griffe bis hinauf zu den Buttons und zum Steuerkreuz blau. Bislang wurde die Frontschale der Controller abgesehen von dem schwarzen Bereich stets in einer einzigen Farbe gehalten.

Das Touch Pad weißt zudem als Verzierung das Bild zweier heulender Wölfe auf, eines jungen und eines erwachsenen, die die Protagonisten des Spiels repräsentieren. Auf der ansonsten komplett blauen Rückseite des Controllers steht zudem der Name des Spiels geschrieben, und zwar in dem typischen Design, das sich auch auf dem Cover von God of War Ragnarök findet.