Dungeon Keeper als Brettspiel? Geheimtipp aus 2024 jetzt günstig im Amazon-Angebot sichern!

Lust, mal wieder finstere Kerker voller Monster und Fallen zu bauen? Dann könnte Dungeon Designer genau euer Spiel sein.

Auch wenn wir wahrscheinlich bis in alle Ewigkeit auf ein echtes Dungeon Keeper 3 warten müssen und die Mobile-Umsetzung tiefe Wunden hinterlassen hat, sind die Zeiten für Fans der Reihe gar nicht mal so schlecht. Mit Dungeons 4 ist vor noch nicht allzu langer Zeit ein sehr kompetenter Klon für PS5, PC und Xbox erschienen, außerdem können sie auch in Brettspiel-Form ihre eigenen Kerker bauen, nämlich in Dungeon Designer, das es gerade bei Amazon im Angebot gibt:

Wie üblich macht Amazon keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gilt. Das erst vor ein paar Monaten erschienene Spiel könnte also jederzeit wieder teurer werden.

Cleveres Aufbauspiel mit finsteren Kerkern: Das ist Dungeon Designer

Obwohl in der Verpackung so einiges drin steckt, ist Dungeon Designer im Grunde ein recht leicht zu erlernendes und nicht überkomplexes Brettspiel.

Wie der Name schon sagt, erschafft ihr in Dungeon Designer euren eigenen Dungeon voller Fallen, Monster und Schätze. Es handelt sich dabei um ein kompetitives Spiel für bis zu fünf Personen, die durch den Bau eines möglichst gefährlichen Dungeons sowie durch das Erfüllen von Aufgaben Punkte sammeln, um zu gewinnen. Man kann Dungeon Designer allerdings auch allein spielen, wobei man dann in verschiedenen Schwierigkeitsgraden gegen einen fiktiven Gegner antritt.

Der Aufbau erfolgt über vier „Jahre“ bzw. Runden hinweg, wobei jede Runde mit der Auswahl von vier neuen Karten bzw. Räumen beginnt, aus denen ihr den Dungeon aufbaut. Ihr wählt dabei eine von den Karten aus eurer Hand und reicht den Rest weiter. Die gewählten Teile verbindet ihr daraufhin zu einem möglichst effektiven Labyrinth, wobei ihr Extrapunkte bekommen könnt, wenn ihr euch an den individuellen Bauplan haltet, den ihr zuvor bekommen habt.

Im Gegensatz zu Dungeon Keeper ist Dungeon Designer ganz auf den Aufbau des Dungeons fokussiert, den ihr nach und nach aus verschiedenen Kärtchen zusammensetzt.

Danach folgt die Phase des Verbesserns. In dieser bekommt ihr Gold, mit dem ihr euch neue Fallen, Monstern und Schätze zusätzlich zu denen, die auf euren Dungeon-Räumen bereits eingezeichnet sind, kaufen könnt. Außerdem könnt ihr euch hier neue Aufgaben auswählen, wobei ihr stets im Blick haben solltet, auf welche Art ihr eure Dungeon in den kommenden Runden weiterentwickeln wollt.

Ganz genau wie Dungeon Keeper funktioniert Dungeon Designer also nicht, da ihr euch hier weder um das Wohl eurer Monster kümmern noch gegen Helden kämpfen müsst. Die Konzentration auf den Aufbau des Dungeons tut dem Spiel aber gut, es ist dadurch leicht zu erlernen und temporeich, in rund einer Stunde ist man durch.

Außerdem greifen die Drafting-, Aufbau- und Puzzle-Mechaniken des Spiels hervorragend ineinander. Deshalb ist Dungeon Designer zwar vor allem, aber nicht ausschließlich für Fans von Dungeon Keeper auf jeden Fall einen Blick wert, vor allem zum aktuell reduzierten Preis: