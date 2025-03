Vom Neuling zum Dungeon-Experten – Diese Bücher geben euch alles an die Hand, um euer erstes großes D&D-Abenteuer zu erleben!

Mit diesen drei Regelwerken seid ihr perfekt ausgestattet, um in die Welt von Dungeons & Dragons einzutauchen!

Egal ob durch Baldurs Gate oder dank fesselnder Podcasts wie von Critical Role, Dice Actors oder Verprügelt mit Drachen – Pen-&-Paper Rollenspiele, darunter vor allem Dungeons and Dragons, werden immer beliebter! Dennoch kann der Einstieg in D&D verwirrend sein: Unter der Vielzahl von Regelwerken verliert man schnell den Überblick, was essenziell für einen guten Start in die erste Kampagne ist.

Genau da kommt dieses coole Set ins Spiel, denn damit habt ihr alles, was ihr für euere erste Session benötigt!

Ein perfekter Einstieg in D&D dank des Core Rulebook Sets

In dem Set findet ihr die drei Grundregelwerke – Spielerhandbuch, Spielleiterhandbuch und Monsterhandbuch - sowie einen Spielleiterschirm. Damit seid ihr für eure allererste D&D Kampagne gut gewappnet und könnt direkt ins Spiel einsteigen!

Alles, was essenziell ist um eine Dungeons & Dragons Kampagne zu starten, bekommt ihr in diesem Set!

Im Spielerhandbuch wird euch detailliert beschrieben, wie D&D gespielt wird und wie die Charaktererstellung abläuft. Dazu gehören ausführliche Beschreibungen der verschiedenen Völker, Professionen, sowie Fähigkeiten, Zauber und vieles mehr! Dieses Buch ist sowohl für Spieler als auch für den Dungeonmaster unentbehrlich!

Das Spielleiterhandbuch hingegen ist die wichtigste Stütze für den Dungeonmaster – es führt euch Stück für Stück heran, wie ihr ein Abenteuer leitet und Welten erschafft. Dazu gehört auch, wie ihr mit Kämpfen gegen Monster umgeht oder wie ihr eure Spieler durch knifflige Rätsel leitet. Dank dieses Handbuches wirkt es gleich viel einfacher, eine Gruppe durch eine Fantasy-Welt zu führen!

Nur bei diesem exklusiven Set bekommt ihr die drei Bücher in der wunderschönen Foil-Effekt Edition!

Auch das Monsterhandbuch ist essenziell. Was wäre denn eine D&D Kampagne ohne furchterregender Kreaturen? In diesem Buch findet ihr über 400 Monster und über 150 beeindruckender Illustrationen – von Goblins bis hin zu Drachen ist dort alles dabei! Damit wird jede in Game Begegnungen ein Moment voller Nervenkitzel!

Außerdem findet ihr auch einen Spielleiterschirm in der Box. Das ist ein nettes Gimmick, welches zwar nicht direkt notwendig ist, um eine Kampagne zu leiten – dennoch würde ich meinen eigenen Spielleiterschirm nie wieder hergeben! Ihr könnt dahinter nicht nur eure Notizen vor euren Spielern verstecken, sondern habt auch viele nützliche Regeln und Informationen direkt auf dem Schirm und müsst nicht immer jede Kleinigkeit in den Büchern nachschlagen!

Die breit aufgestellte Welt von Dungeons & Dragons!

Ihr seid schon tiefer in der Welt von D&D eingetaucht und wollt noch mehr input für eure Kampagnen? Dungeons & Dragons bietet eine Vielzahl an Regelerweiterungen, die ihr nicht verpassen solltet!

Ich selbst spiele leidenschaftlich gern Dungeons & Dragons und kann das Regelwerk-Set nur wärmstens empfehlen!

Tasha's Kessel mit Allem – Dieses Erweiterungsbuch bringt neue Unterklassen, Zauber und magische Artefakte. Zudem enthält es Regeln für Gruppenpatrone, magische Tattoos und alternative Charaktererschaffungen.

– Dieses Erweiterungsbuch bringt neue Zudem enthält es Regeln für Gruppenpatrone, magische Tattoos und alternative Charaktererschaffungen. Xanathars Ratgeber für Alles – Eine umfassende Ergänzung mit neuen Unterklassen, Zaubern und Werkzeugen für Spielleiter. Zudem enthält es Tabellen zur Charakterentwicklung und erweiterte Mechaniken für Fallen, Downtime und Begegnungen.

– Eine umfassende Ergänzung mit neuen Zudem enthält es Tabellen zur Charakterentwicklung und erweiterte Mechaniken für Fallen, Downtime und Begegnungen. Fluch des Strahd – Dieses Abenteuerbuch entführt die Spieler in das düstere Reich Barovia, wo sie sich dem Vampirfürsten Strahd von Zarovich stellen müssen. Es bietet eine packende Gothic-Horror-Story mit tödlichen Herausforderungen und nichtlinearem Gameplay.

– Dieses Abenteuerbuch entführt die Spieler wo sie sich dem Vampirfürsten Strahd von Zarovich stellen müssen. Es bietet eine packende Gothic-Horror-Story mit tödlichen Herausforderungen und nichtlinearem Gameplay. Van Richtens Ratgeber zu Ravenloft – Ein Setting-Guide für düstere Horror-Kampagnen mit neuen Domänen des Schreckens, schaurigen Kreaturen und Regeln für das Spielen von Untoten-Charakteren. Perfekt für düstere und atmosphärische Abenteuer.

– Ein mit neuen Domänen des Schreckens, schaurigen Kreaturen und Regeln für das Spielen von Untoten-Charakteren. Perfekt für düstere und atmosphärische Abenteuer. Fizban’s Treasury of Dragons – Ein umfassendes Drachen-Kompendium mit neuen Drachenarten, magischen Gegenständen und Drachenbezogenen Unterklassen. Es erweitert das Wissen über Drachen in D&D und bringt epische Werkzeuge für Drachenkampagnen.

– Ein mit neuen Drachenarten, magischen Gegenständen und Drachenbezogenen Unterklassen. Es erweitert das Wissen über Drachen in D&D und bringt epische Werkzeuge für Drachenkampagnen. Geschichten aus der Strahlenden Zitadelle – Eine Sammlung von 13 Abenteuern, die in exotischen und vielfältigen Welten spielen. Jedes Abenteuer ist für verschiedene Level konzipiert und bietet neue Kreaturen sowie frische Geschichten mit einzigartigen Kulturen.