Dungeons & Dragons Kampagnen werden ab jetzt noch besser: Im neuen Buch stecken über 500 Monster für das Pen and Paper-Game!

Das Dungeons & Dragons Monster Manual enthält viele neue Monster und Änderungen an alten Bekannten.

Dungeons & Dragons feiert ein Comeback, und zwar mit Karacho! Nachdem vergangenes Jahr das neue Dungeons & Dragons Regelwerk herauskam und kurz darauf durch den Guide für Dungeon Master ergänzt wurde, ist das Trio mit dem vor Kurzem erschienen Monster Manual nun komplett. Auf über 300 Seiten bekommt ihr neue und alte Monster mit veränderten Statblocks, Artworks und so viel mehr.

So überarbeitet Dungeons & Dragons sein Bestiarium

Lasst uns zuerst auf die Überarbeitungen der bereits bekannten Monster schauen: Viele von ihnen haben jetzt andere Typen, welche von der Lore her besser zu ihnen passen. Außerdem enthalten die Beschreibungen jetzt nicht nur Stats und Spezialfähigkeiten der Monster, sondern auch Infos darüber, wo sich bestimmte Typen besonders häufig aufhalten, wie sie sich verhalten und welchen Loot sie droppen. Das soll euch dabei helfen, je nach Situation und Ort die passenden Gegner für eure Abenteurer-Gruppe zu finden. Dazu gesellen sich 80 komplett neue Monster.

Der Beholder ist zweifellos eins der ikonischsten Monster aus Dungeons and Dragons und taucht auch in Baldur's Gate 3 auf.

Zudem haben die allermeisten Monster jetzt verschiedene Variationen mit unterschiedlicher Stärke, sodass ihr bei der Gegnerwahl nicht so stark an das Level eurer Charaktere gebunden seid. Goblins und Banditen sind durch die neuen Varianten etwa nicht mehr nur auf niedrigen Stufen eine Bedrohung, auch gefährliche Monster wie Vampire gibt es jetzt in schwächeren Formen. So findet ihr in jeder Situation den passenden Encounter.

Pen and Paper-Kunst, wie man es selten bei Dungeons & Dragons gesehen hat

In den letzten Jahren musste Wizards of the Coast einiges an Kritik einstecken, was ihre Artworks angeht. Der Verlag stand in der Kritik, da er AI-Kunst in seinen Produkten verwendet hatte. Doch, das muss man Wizards of the Coast lassen, haben sie daraus gelernt und sowohl das 2024 Rulebook, als auch das Monster Manual sind gänzlich frei von künstlicher Intelligenz.

Und das sieht man den Artworks auch an: Detailgrad, Ideen und unterschiedlicher Artstyle sprechen dafür, dass hier menschlichen Künstlern eine Chance gegeben wurde, ihre Ideen umzusetzen. Im Gegensatz zum letzten Manual werden die meisten Monster hier in Action gezeigt, was die Immersion noch einmal verstärkt. Außerdem gibt es jetzt weibliche und männliche Versionen der Monster mit erkennbaren Unterschieden.

In unserer Galerie findet ihr einige der Zeichnungen. Im Buch selbst findet ihr natürlich noch viel mehr Artworks.

Wer sollte sich das Monster Manual holen?

Spontan würde ich sagen: alle! Denn die Anpassungen, die Wizards of the Coast an den Monstern vornimmt, sind echt bemerkenswert. Es stärkt nicht nur die Balance und gibt Spielleitern wesentlich mehr Möglichkeiten für spannende Kämpfe, es vertieft auch die Lore von Dungeons & Dragons massiv, sodass ihr noch viel tiefer in diese fantastische Welt eintauchen könnt.

Die Kunst ist im neuen Dungeons & Dragons-Buch sieht einfach toll aus.

Außerdem könnt ihr euch leichter im Buch zurecht finden. Neben einer alphabetischen Anordnung beinhaltet das Buch nämlich auch Sortierungen, in denen die Monster nach Lebensraum, Typ oder Schwierigkeitsgrad unterteilt werden. Das Monster Manual eignet sich deswegen besonders für Einsteiger, diesen würde ich aber empfehlen, zusätzlich das 2024 Grundregelwerk zu kaufen.

Bitte beachtet, dass es sich hier um die englische Ausgabe des Manuals handelt. Da Übersetzungen lange dauern, wird die deutsche Ausgabe vermutlich erst im Herbst erscheinen.