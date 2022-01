Am 4. Februar 2022 ist es soweit und Dying Light 2 erscheint für PS5, PS4 und Xbox One Series X|S. Bevor das Spiel seinen Release feiert, könnt ihr jetzt noch schnell die Collector's Edition vorbestellen und damit pünktlich erhalten. Wir zeigen euch in diesem Artikel welche Inhalte die Sammleredition bietet.

Welche Spielversion ist enthalten? Es handelt sich um Dying Light 2 in der AT-PEGI-Version. Somit bekommt ihr mit der Collector's Edition die ungeschnittene Fassung.

Der Preis für die Collector's Edition: Bei Amazon kostet die Dying Light 2 CE 229,99 Euro.

Vorbesteller erhalten zudem den Reload DLC mit dem Reload Outfit, dem Reload Waffen-Skin und dem Reload Paragleiter-Skin.

Diese Inhalte stecken in der Dying Light 2 CE

Allen voran enthält die Collector's Edition von Dying Light 2 eine Verteidiger-Statue mit UV-Lampe. Die Größe der Statue ist uns allerdings nicht bekannt. Wer sich gerne Figuren und Statuen hinstellt, der sollte sich diese auf jeden Fall einmal genauer anschauen.

Das sind alle physischen Inhalte:

Die Dying Light 2 Deluxe Edition

Eine Stahlkassette

Ein Artbook

Eine "Verteidiger der Stadt"-Statue mit UV-Lampe

Eine UV-Taschenlampe

Eine Karte der Stadt

3 Postkarten

Das "Stimmen der Stadt"-Aufkleberset

Ein Dankesschreiben vom Creative Director

Inhalt der enthaltenen Deluxe Edition:

Das Spiel (AT-PEGI)

Steelbook

Zugang zu einem Story-DLC, der kurz nach Release erscheinen soll

Einen exklusiven Waffenanhänger

Das Legendary-Outfit, den Legendary-Waffen-Skin und den Legendary-Paragleiter-Skin

Wallpaper zum Ausdrucken

Einen digitalen Comic

Ein digitales Artbook

Einen digitalen Soundtrack

