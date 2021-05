Am 7. Dezember 2021 erscheint Dying Light 2 Stay Human. Trotz einiger Verschiebungen soll das Spiel laut der Entwickler nicht zu einem Fiasko wie Cyberpunk auf der PS4 und Xbox One werden. Auch auf diesen älteren Konsolen soll Dying Light 2 sehr gut laufen. Die neue Konsolengeneration kann sich über 60 FPS und Raytracing freuen.



In Dying Light 2 geht ihr einmal mehr auf Zombie- und Infizierten-Jagd. Die Open World bietet einen Gameplay-Mix aus Parkour-Manövern und martialischen Nahkämpfen. Insgesamt soll der Fokus auf der Story größer sein als noch im ersten Teil. Natürlich geht es dabei um den möglichen Untergang der Welt.

Das ist der Vorbesteller-Bonus: Als Bonus gibt es ein Skin-Set, das aus diesen Teilen besteht.

Reload-Outfit

Reload-Waffen-Skin

Reload-Paragleiter-Skin

Das sind die Inhalte der Deluxe Edition: Diese Edition bietet euch vor allem Zugriff auf das Legendary Skin-Bundle und den ersten Story DLC. Insgesamt erwarten euch diese Boni.

Steelbook

Legendary Skin-Bundle

Story DLC 1

Exklusive Waffentalismane

Poster

Digitaler Comic

Digitaler Soundtrack

Digitales Artbook

