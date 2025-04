Meine absolute E-Reader-Empfehlung gibt es jetzt so günstig wie noch nie – das ist der beste Kindle aller Zeiten!

Bücher sind der Schlüssel zur Welt – und mit dem Kindle Paperwhite habt ihr immer so viele dabei wie ihr wollt.

Die Zukunft der Bücher ist digital. Auch wenn immer noch viele gedruckte Bücher verkauft werden, schwören viele auf einen kleinen, handlichen E-Reader um darauf zu lesen. Und den in meinen Augen besten E-Reader gibt es jetzt zum Tiefstpreis bei Amazon.

Elias Mohr Seit Elias lesen kann, steckt er seine Nase in Bücher. Am liebsten ist ihm dabei Fantasy oder Science-Fiction. Vielleicht hat er es mit einer Liebe für Bücher ein bisschen übertrieben, denn er hat sogar einen Master in Buchwissenschaften. Für die GamePro macht er sich regelmäßig auf die Suche nach den besten neuen Büchern und starken Angeboten für E-Reader.

Warum der Kindle Paperwhite besser ist als das Standardmodell

Das wichtigste an einem E-Reader ist das Display. In der Regel schaut ihr beim Lesen wesentlich länger auf den Bildschirm als beim Handy oder Tablet und deswegen sollte es besonders augenfreundlich sein und auch bei viel direktem Licht möglichst nicht spiegeln. All diese Anforderungen erfüllt das Kindle Paperwhite mit Bravour. Und macht diesen Job auch besser als der normale Kindle.

Der Kindle Paperwhite bringt eins der besten Ökosysteme für E-Books mit.

Das Display des Kindle Paperwhite ist mit sieben Zoll wesentlich größer als der des normalen Kindle. Seit 2022 besitzen zwar beide Modelle die gleiche Bildschirmauflösung von 300 ppi, das Kindle Paperwhite hat aber die wesentlich bessere Beleuchtung: Ganze 17 LEDs sorgen dafür, dass ihr die Farbtemperatur selbst verstellen könnt. Das ist angenehmer für die Augen, vor allem wenn ihr bei wenig Licht lesen wollt.

Bis zu drei Monate Akkulaufzeit mit nur einmal aufladen

Mit der Akkulaufzeit von E-Readern kann sowieso kein Smartphone oder Tablet mithalten. Aber der Kindle Paperwhite ist selbst unter den E-Readern ein absolutes Akku-Biest. Während der normale Kindle gerade mal sechs Wochen mit einer Akkuladung durchhält, verdoppelt der Paperwhite diesen Wert, sodass ihr ihn theoretisch nur viermal im Jahr aufladen müsst.

Taucht mit dem in meinen Augen besten Kindle vollkommen in eure Bücher ab.

Ein weiteres nettes Extra, das nur das Kindle Paperwhite bietet, ist die schnellere Reaktionszeit. Das Umblättern und andere Befehle werden jetzt 25% schneller umgesetzt als zuvor. Außerdem ist der Kindle Paperwhite wasserdicht. Mit IPX8 ausgestattet überlebt er bis zu einer Stunde unter Wasser.

Den Kindle Paperwhite zum Tiefstpreis sichern und drei Monate Kindle Unlimited gratis erhalten

Kindle Unlimited ist Amazons Lese-Flatrate, quasi wie Netflix, nur für Bücher. Ihr erhaltet Zugang zu über einer Million E-Books, du ihr direkt auf euren Kindle laden könnt. Es sind auch viele Hörbücher enthalten. Wenn ihr auf Amazon die Option »Mit drei Monaten Kindle Unlimited« auswählt, könnt ihr den Service drei Monate ausprobieren, danach kostet er 11,75€ im Monat, ist aber jederzeit kündbar. Ihr habt noch keinen Plan, welche Bücher ihr so lesen könntet? Dann gebe ich euch hier drei Tipps mit auf den Weg:

Ihr bekommt den Kindle Paperwhite in der neuesten Edition von 2024 für 135€, so günstig war er noch nie zuvor! Es gibt aber einen kleinen Wermutstropfen an dem Angebot: Es gilt nur für das Modell mit integrierter Werbung. Keine Sorge, das bedeutet nicht, dass ihr Pop-Ups wegdrücken müsst oder erstmal eine Minute Werbung schauen müsst, bevor ihr mit dem Lesen anfangen könnt, sondern lediglich, dass auf dem ausgeschalteten Display Werbebanner angezeigt werden.