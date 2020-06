Den ersten Monat EA Access könnt ihr im Microsoft Store aktuell für 99 Cent statt 3,99 Euro bekommen. Darin enthalten sind rund 80 Spiele für Xbox One, darunter seit Kurzem auch die Vollversionen von FIFA 20 und Need for Speed Heat. Hier kommt ihr zum Angebot:

EA Access für 0,99€ statt 3,99€ im Microsoft Store

Die Aktion ist heute gestartet und soll zwei Wochen lang laufen. Der Deal gibt es übrigens über den PlayStation Store auch für PS4, wobei hier einige der älteren Spiele fehlen, sowie für Origin Access am PC. In Origin Access ist Need for Speed Heat momentan allerdings noch nicht dabei, dafür aber eine ganze Menge Indie-Spiele.

Was bietet EA Access für Xbox One?

Mit einem Abo bei EA Access erhaltet ihr Zugriff auf rund 80 von Electronic Arts veröffentlichte Titel. Die meisten der für Xbox One erschienenen Spiele des Publishers sind enthalten und sogar einige Klassiker aus der Xbox-360-Ära sind mit dabei, beispielsweise Dead Space, Mirror's Edge oder Dante's Inferno.

Bis neuere Titel in EA Access aufgenommen werden, dauert es zumeist einige Monate. FIFA 20 und Need for Speed Heat sind erst kürzlich dazugekommen, das ebenfalls Ende letzten Jahres erschienene Star Wars Jedi: Fallen Order ist bislang noch nicht Teil von EA Access. Hier eine Auswahl der EA-Access-Titel auf Xbox One:

FIFA 20

Need for Speed Heat

Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville

Star Wars Battlefront II

Battlefield V

A Way Out

Sea of Solitude

Die Sims 4

Anthem

Mass Effect Andromeda

Titanfall 2

Mirror's Edge Catalyst

Dead Space 1-3

Mass Effect 1-3

Dragon Age Origins, Dragon Age 2 und Dragon Age Inquisition

Die vollständige Spieleliste findet ihr bei Electronic Arts.

Mit EA Access bekommt man außerdem normalerweise 10 Prozent Rabatt beim Kauf von digitalen EA-Spielen. Wenn man sowieso vorhat, sich demnächst ein Spiel von Electronic Arts zuzulegen, dürften sich die 99 Cent für das Abo schon deshalb lohnen.

EA Access für 0,99€ statt 3,99€ im Microsoft Store